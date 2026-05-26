Mujer de Arizona habría enviado imagen de un niño ensangrentado antes de matar a sus hijos y quitarse la vida

Una mujer identificada como Andrea Clarice Davis, de 38 años, presuntamente asesinó a sus hijos de 10 años y 18 meses en una vivienda de Phoenix, Arizona, tras protagonizar un violento episodio en un bar deportivo de Glendale, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía de Glendale, los hechos comenzaron poco después de la medianoche del lunes en el establecimiento Tailgaters Sports Bar & Grill, donde el esposo de la mujer, Nolan Davis, se encontraba junto a otra mujer de 36 años, reseñó ABC 15.

Según las autoridades, Andrea Davis llegó al lugar y presuntamente disparó contra la mujer cuando esta intentaba abandonar el estacionamiento. La víctima sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento.

La policía no confirmó qué tipo de relación existía entre Nolan Davis y la mujer herida.

El esposo recibió un mensaje escalofriante

Tras el tiroteo en Glendale, la mujer huyó en una camioneta SUV gris hacia una vivienda ubicada en Phoenix, aproximadamente a dos millas del bar.

Según el relato entregado por Nolan Davis a los investigadores, su esposa le envió mensajes de texto advirtiéndole que iba a lastimar a los niños.

Minutos después, recibió una fotografía que mostraba a uno de los menores sangrando de la cabeza.

“La víctima masculina posteriormente recibió un mensaje de texto que contenía una fotografía de uno de los niños sangrando”, indicó la Policía de Glendale en declaraciones citadas por medios locales.

Los niños y la madre fueron hallados muertos en la vivienda

Agentes de los departamentos de policía de Glendale y Phoenix acudieron rápidamente a la residencia y llegaron alrededor de las 2:30 de la madrugada. Sin embargo, las autoridades señalaron que ya era demasiado tarde para salvar a los menores.

Los oficiales encontraron a Andrea Davis y a sus dos hijos muertos dentro de la vivienda.

“Es muy difícil lidiar con esto hoy. Nadie quiere ver daño contra niños”, declaró la sargento de la Policía de Phoenix, Lorraine Fernandez, al medio local AZ Central.

Felicia Queen, identificada como prima del padre de los niños, declaró a medios locales que Andrea Davis y su esposo estaban en proceso de separación.

La familia pidió privacidad mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con ABC 15, no existían reportes previos de violencia doméstica relacionados con la vivienda o la pareja en esa zona.

Las escenas del crimen continúan bajo investigación. El caso ocurrido en el bar está siendo manejado por la Policía de Glendale, mientras que la investigación por homicidio quedó a cargo del Departamento de Policía de Phoenix.

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