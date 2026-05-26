Nueva norma obligará a bares y restaurantes de la UE a reinventarse para dispensar alimentos: ¿tomarán similares medidas en EE.UU.?

A partir del 12 de agosto, los bares y restaurantes en la Unión Europea (UE) deberán eliminar el uso de sobres de plástico de un solo uso. La normativa se aplica a productos como sal, azúcar, ketchup y otros condimentos. Los establecimientos deberán recurrir a alternativas como dispensadores rellenables y envases reutilizables.

Esto es consecuencia de la aprobación del Parlamento y Consejo Europeo de un reglamento europeo que busca limitar el uso de plásticos con el fin de proteger el medio ambiente.

Cabe destacar que la legislación contempla excepciones para hospitales y centros de salud, donde la seguridad alimentaria es prioritaria. En estos lugares, se podrán seguir utilizando envases de plástico de un solo uso para mantener la higiene necesaria para el consumo inmediato.

Implicaciones para el sector de la hostelería

Esta medida representa un reto significativo para el sector de la hostelería, que debe adaptarse rápidamente a las nuevas normativas.

La transición hacia envases sostenibles plantea preguntas sobre la higiene, ya que los recipientes reutilizables requieren un manejo diferente para garantizar la seguridad alimentaria.

Objetivos de reciclabilidad

Hasta 2030, se permitirá el uso de plástico compostable certificado, pero la UE prevé introducir regulaciones aún más estrictas, prohibiendo todos los plásticos no reciclables.

Esto obliga a los establecimientos a adoptar estrategias innovadoras y sostenibles para cumplir con las normativas venideras.

El ejemplo que Europa dio: ¿EE.UU. seguirá los pasos?

Es plausible que Estados Unidos pueda adoptar restricciones similares a las de la UE sobre sobres plásticos de un solo uso, pero su viabilidad depende de factores políticos, regulatorios y económicos diferentes a los europeos.

Por qué es posible

Precedentes regulatorios . La UE ya aprobó normas amplias para prohibir o limitar envases plásticos de un solo uso y exigir reciclabilidad, lo que muestra que leyes de alcance regional pueden implementarse cuando hay consenso político y metas ambientales claras.

. La UE ya aprobó normas amplias para prohibir o limitar envases plásticos de un solo uso y exigir reciclabilidad, lo que muestra que leyes de alcance regional pueden implementarse cuando hay consenso político y metas ambientales claras. Existencia de presión internacional y acuerdos. Hay procesos multilaterales (p. ej., negociaciones sobre un tratado global contra la contaminación por plásticos) que empujan a países a armonizar restricciones y buenas prácticas.

Obstáculos en EE.UU.

Competencia política y prioridades . En EE.UU. las decisiones federales sobre regulación ambiental suelen ser más dependientes del ciclo político y del Ejecutivo, y existen resistencias industriales y regionales que pueden dificultar prohibiciones amplias a nivel nacional.

. En EE.UU. las decisiones federales sobre regulación ambiental suelen ser más dependientes del ciclo político y del Ejecutivo, y existen resistencias industriales y regionales que pueden dificultar prohibiciones amplias a nivel nacional. Federal vs. estatal. Muchas medidas ambientales en EE.UU. se adoptan primero a nivel estatal o municipal (ciudades/estados pueden prohibir o regular antes que el gobierno federal), por lo que la extensión nacional no es automática.

Industria y cadena de suministro. La industria del plástico y sectores de alimentación rápida pueden presionar contra restricciones estrictas por impactos en costos y logística, obligando a compromisos (exenciones, plazos largos, alternativas como plásticos compostables).

Cómo podría ocurrir (vías prácticas)

Iniciativas estatales/municipales . Varias ciudades o estados podrían prohibir sobres plásticos para alimentos de un solo uso, creando un efecto en cadena que empuje a fabricantes y cadenas a ofrecer alternativas.

. Varias ciudades o estados podrían prohibir sobres plásticos para alimentos de un solo uso, creando un efecto en cadena que empuje a fabricantes y cadenas a ofrecer alternativas. Regulación federal vía agencias . La Agencia de Protección Ambiental (EPA) o leyes aprobadas por el Congreso podrían establecer prohibiciones o requisitos de reciclabilidad; esto requeriría mayoría política y procesos de consulta pública.

. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) o leyes aprobadas por el Congreso podrían establecer prohibiciones o requisitos de reciclabilidad; esto requeriría mayoría política y procesos de consulta pública. Incentivos y metas. En lugar de prohibiciones directas, EE.UU. podría imponer metas de reciclaje, sistemas de devolución o incentivos para envases reutilizables, aunando medidas regulatorias y económicas.

Qué esperar en la práctica

Implementación gradual y excepciones . Es probable que cualquier política incluya plazos amplios, excepciones (salud, hospitalaria, para comida para llevar) y aceptación temporal de alternativas compostables, como ocurrió en la UE.

. Es probable que cualquier política incluya plazos amplios, excepciones (salud, hospitalaria, para comida para llevar) y aceptación temporal de alternativas compostables, como ocurrió en la UE. Mezcla de regulaciones locales y presión de mercado. Grandes cadenas de restauración y proveedores podrían anticiparse y cambiar prácticas antes de una ley federal, acelerando la transición.

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