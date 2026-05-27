Pitbull busca voluntarios para el récord Guinness que quiere romper

El rapero y productor Pitbull, conocido popularmente como “Mr. Worldwide”, se propuso conquistar una nueva e insólita hazaña: inscribir su nombre en el libro de los récords Guinness logrando la mayor concentración de personas utilizando calvas artificiales en un mismo recinto.

El histórico y divertido intento oficial se llevará a cabo el próximo viernes 10 de julio en Londres, Inglaterra, donde el artista de 45 años se presentará como la estrella principal del reconocido festival British Summer Time (BST) en Hyde Park.

La iniciativa nació tras un fenómeno viral iniciado por sus propios fanáticos, apodados cariñosamente como los “Bald-E’s”, quienes desde hace meses asisten en masa a sus conciertos vistiendo trajes formales, gafas de sol de aviador y calvas de látex para imitar el icónico estilo del cantante.

Para hacer oficial la marca, el festival BST Hyde Park y el propio Pitbull lanzaron un llamado a través de sus redes sociales solicitando un equipo de “voluntarios legendarios que sepan contar“.

Estos ayudantes tendrán la misión de auditar la multitud bajo las estrictas directrices de un juez oficial de Guinness, asegurando que todos los participantes tengan sus calvas perfectamente ajustadas y el cabello recogido. Como recompensa, los voluntarios seleccionados podrán disfrutar del concierto de forma gratuita.

“Cada vez que se ponen esa calva, sé que están a punto de pasar el mejor momento de sus vidas”, declaró emocionado el intérprete de “Fireball”.

El evento promete transformar el emblemático parque londinense en un mar de cabezas relucientes en una jornada que unirá la música y el humor.

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