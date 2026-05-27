Trump quiere ir a ver a los Knicks en las Finales de la NBA: sería el primero en la historia

Donald Trump podría convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en asistir a un partido de las Finales de la NBA. El mandatario dijo que fue invitado por James Dolan, propietario de los New York Knicks, para presenciar uno de los encuentros que el equipo jugará en el Madison Square Garden durante la serie decisiva de la temporada.

La información fue reportada por agencias como AP y Reuters, aunque por ahora debe leerse con una precisión importante: Trump expresó su intención de asistir, pero no se informó aún una confirmación oficial de agenda con fecha exacta.

“Creo que iré a uno de los juegos”, dijo Trump al hablar sobre la invitación, según reportó AP. El presidente también señaló que tenía previsto asistir a un eventual quinto partido de las Finales de la Conferencia Este, pero ese encuentro no llegó a disputarse porque los Knicks barrieron su serie ante los Cleveland Cavaliers.

Los Knicks regresan a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, un dato que le da mayor dimensión deportiva y simbólica al eventual desembarco presidencial en el Madison Square Garden. El equipo de Nueva York espera rival del Oeste, que saldrá de la serie entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.

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Cuándo jugarán los Knicks en Nueva York

De acuerdo con el calendario oficial de la NBA, las Finales comenzarán el miércoles 3 de junio. Los dos primeros partidos se jugarán en la cancha del campeón de la Conferencia Oeste, mientras que los Juegos 3 y 4 se disputarán en Nueva York el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, ambos a las 8:30 p.m. ET y con transmisión por ABC. Si la serie se extiende, también habría un Juego 6 en el Madison Square Garden el martes 16 de junio.

Ese margen abre varias posibilidades para la presencia de Trump, aunque hasta ahora no se informó públicamente a cuál partido asistiría. Reuters reportó que el presidente planea ir al Madison Square Garden como invitado de Dolan, con quien mantiene una relación de larga data.

El peso político y deportivo de una visita presidencial

La posible presencia de Trump en las Finales no sería un episodio deportivo más. Según Front Office Sports y CBS Sports, si finalmente asiste, sería el primer presidente estadounidense en ejercicio en presenciar un partido de las Finales de la NBA.

El matiz es relevante: Barack Obama asistió a un partido de las Finales de 2019 entre Toronto Raptors y Golden State Warriors, pero ya no estaba en funciones como presidente.

Trump ya ha utilizado grandes eventos deportivos como parte visible de su agenda pública. Durante su presidencia asistió a citas de alto impacto mediático como el Super Bowl, partidos de fútbol americano universitario y eventos de UFC, entre otros, según los reportes de AP y Reuters.

En este caso, el escenario tendría además una carga local particular. Trump es neoyorquino de origen, los Knicks son una de las franquicias históricas de la NBA y el Madison Square Garden es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos. La clasificación del equipo a sus primeras Finales en más de dos décadas ya convirtió a la serie en un acontecimiento central para Nueva York.

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