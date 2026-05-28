Casemiro no se adelanta los hechos y espera que Neymar Jr. se recupere antes del Mundial

El centrocampista Carlos Henrique Casimiro ‘Casemiro’, concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026, afirmó este jueves que Neymar, “primero”, tiene que recuperarse de su lesión de grado II en el gemelo, y luego después pensar en jugar y ser “protagonista”.

“A ningún jugador le gusta estar lesionado, pero ojalá que Neymar y todos los jugadores estén sanos para poder jugar porque sabemos que necesitamos a todos“, dijo en rueda de prensa el excentrocampista del Manchester United en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, donde está concentrada la Canarinha.

Casemiro falou sobre a importância de ter Neymar no elenco da Seleção e como a experiência do jogador do Santos pode agregar em uma Copa do Mundo.



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Casemiro resaltó también la “grandeza” del camisa 10 y su “experiencia” después de haber disputado tres Mundiales y estar a las puertas del cuarto.

“Ya ha pasado por muchísimas cosas en el fútbol, pero sin duda puede aportar mucha experiencia. En cuanto al ambiente, todos ahí ya se conocen… Sin duda, la experiencia que tiene, yendo a su cuarto Mundial, sabemos que es importante“, indicó el también exjugador del Real Madrid.

De nuevo preguntado sobre el atacante del Santos, Casemiro mostró cierto malestar por “tener que hablar de Neymar, Neymar, Neymar” cada vez que ofrece una rueda de prensa con la absoluta.

“Neymar es como otro jugador dentro del grupo, otro jugador importante dentro del grupo, de los 26. Es un jugador que ahora está recuperándose de su lesión, que estará queriendo volver a entrenar primero“, manifestó.

Y completó: “Porque tiene que ser por pasos. Primero, Neymar tiene que volver a estar bien de salud y luego después pensar en ser protagonista y jugar, pero primero tiene que cuidar de su salud“.

Antes de la comparecencia de Casemiro, el médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, informó de que Neymar, la gran sorpresa de la lista del técnico Carlo Ancelotti para el Mundial, fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo que le mantendrá de baja de dos a tres semanas.

Atenção!??



Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar.



O jogador está fora dos amistosos antes da Copa do Mundo.



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Según esos plazos, el exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain se perderá los dos amistosos previos al Mundial contra Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut contra Marruecos, el próximo 13 de junio.

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