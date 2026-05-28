Hombre murió repentinamente frente a su hijo durante caminata en popular sendero de Colorado Springs

Nick Jogolev, padre de una numerosa familia, murió el sábado tras sufrir una emergencia médica mientras ascendía la Manitou Incline, un popular sendero ubicado al oeste de Colorado Springs, cuando se encontraba con su hijo de 9 años.

El recorrido, conocido por su exigencia física, cuenta con 2,768 escalones y atrae a aproximadamente 250,000 visitantes al año.

Su esposa, Coral Jogolev, relató a Fox21 el hombre comenzó a sentirse mal cerca del escalón número 900 mientras se encontraba acompañado por su hijo Sasha.

Testigos intentaron auxiliarlo

La familia explicó que un excursionista notó que Jogolev estaba extremadamente pálido y le ofreció una bebida deportiva.

“Le ofrecieron Gatorade, tomó el Gatorade, se levantó y eso fue todo”, declaró Coral a medios locales.

La mujer aseguró que su esposo era una persona saludable, no fumaba ni consumía alcohol y había entrenado previamente para la caminata junto al grupo de Cub Scouts con el que participaba ese día.

También señaló que cerca del lugar había excursionistas que eran médicos, además de un paramédico militar y equipos de emergencia.

“Si alguien hubiera podido salvarlo, ellos estaban allí”, expresó.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado oficialmente la causa de muerte, ya que la familia espera los resultados de la autopsia.

El sitio web de Colorado Springs describe la Manitou Incline como una experiencia de “alto impacto físico” y una caminata de gran exigencia cardiovascular.

La familia enfrenta un difícil momento

Jogolev era padre de siete hijos. Según su esposa, tres eran hijos biológicos de la pareja, mientras que también cuidaban a dos hijos de una relación anterior y tenían la tutela de dos sobrinas.

La familia indicó que él trabajaba en el área de tecnología informática mientras Coral permanecía en casa cuidando a uno de los niños con necesidades especiales.

Amigos de la familia crearon una campaña de GoFundMe para ayudarlos económicamente tras la tragedia. La recaudación ya supera los $60,000 dólares.

La esposa también reveló que los dos hijos mayores de la familia enfrentaban recientemente otra pérdida familiar, debido a la muerte de una expareja de Coral apenas diez días antes.

“Tenemos un camino largo y difícil por delante”, afirmó.

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