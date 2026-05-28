Hombre que planeó ataque al concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

Un joven de 21 años, identificado como Beran A. según las normas de privacidad austriacas, fue condenado a 15 años de prisión por planear un ataque yihadista contra un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024. El tribunal lo halló culpable de delitos terroristas y pertenencia a una organización terrorista, tras haber jurado lealtad al grupo Estado Islámico.

Según informa la BBC, momentos antes de que el tribunal se retirara a deliberar el veredicto, el acusado declaró: “Solo quisiera decir que lo siento”. Según la agencia AP. Su abogada, Anna Mair, había manifestado al inicio del juicio que su cliente “se arrepiente profundamente de todo” y que considera este acto como “el mayor error de su vida”.

Beran A. planeaba atacar a los seguidores de la cantante con cuchillos o explosivos caseros en el estadio Ernst Happel de la capital austriaca. Se encuentra detenido desde agosto de 2024, cuando las autoridades descubrieron el complot y frustraron lo que pudo haber sido una masacre.

El joven, de 21 años, Beran A. fue encontrado culpable.

Crédito: AP Photo/Matthias Schrader, File.

Un complot más amplio

El acusado está siendo juzgado junto a Arda K. Según la AP, ambos planeaban llevar a cabo ataques simultáneos junto con un tercer hombre en Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán.

Sin embargo, Beran A. se declaró no culpable de los cargos relacionados con esos ataques simultáneos, y solo fue acusado directamente en relación con el complot contra el concierto de Swift.

Decenas de miles de seguidores de Taylor Swift habían viajado a Austria para asistir a los tres conciertos programados en agosto de 2024 como parte de su exitoso “Eras Tour”. Tras conocerse la amenaza terrorista, los conciertos fueron cancelados, lo que llevó a los “Swifties” a salir a las calles de Viena para unirse en muestras de apoyo.

La propia cantante se pronunció entonces en redes sociales: “Caminar por el escenario en Londres fue una montaña rusa de emociones. Que cancelaran nuestros conciertos en Viena fue devastador. La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo miedo y una enorme culpa porque tanta gente había planeado venir a esos conciertos. Pero también estaba muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos de luto por conciertos y no por vidas”.

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