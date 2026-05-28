Lexus ES 2026: prueba a fondo del sedán híbrido y eléctrico de lujo

En esta primera prueba de manejo, el periodista Rafael Cores analiza el nuevo Lexus ES 2026, un sedán que se introduce en el mercado de Estados Unidos con opciones de motorización híbrida y eléctrica.

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El recorrido evalúa el rendimiento del vehículo, la eficiencia energética de ambas versiones, el nivel de equipamiento en la cabina y la tecnología de asistencia al conductor, proporcionando datos objetivos para orientar a los compradores que buscan la transición hacia la movilidad sostenible dentro del segmento premium.

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Lexus quiere que su sedán ejecutivo entre de lleno en la nueva etapa de la movilidad. El ES 2026 llega con una propuesta mucho más enfocada en la electrificación, aunque sin perder esa esencia refinada que la marca japonesa viene construyendo desde hace años. La apuesta combina eficiencia, confort y una experiencia de manejo silenciosa que apunta directamente a quienes buscan algo premium sin caer en excesos.

La gran novedad pasa por la incorporación de una variante completamente eléctrica. El nuevo Lexus ES 350e entrega 224 caballos de fuerza y utiliza tracción delantera. Además, promete una autonomía de hasta 581 kilómetros, una cifra que lo posiciona como una alternativa seria para quienes priorizan recorridos largos sin depender constantemente de las recargas.

Interior del Lexus ES 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Un eléctrico pensado para el confort diario

La versión 100% eléctrica del ES fue desarrollada para ofrecer una conducción suave y relajada, especialmente en trayectos urbanos y viajes largos. Lexus pone el foco en el aislamiento acústico y en una respuesta progresiva del motor, dos aspectos que históricamente fueron parte de la identidad del modelo.

La marca también destaca el equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, buscando que el conductor no tenga que resignar confort para acceder a una mecánica electrificada. Todo esto acompañado por un diseño elegante y líneas sobrias que mantienen el perfil clásico del sedán.

La opción híbrida sigue presente

Para quienes todavía prefieren una alternativa híbrida, el Lexus ES 300h continúa dentro de la gama. Esta versión desarrolla 201 caballos de fuerza y puede elegirse con tracción delantera. Además, incorpora una transmisión automática e-CVT orientada a lograr una conducción más fluida y eficiente en distintos escenarios.

Lexus mantiene así una fórmula que le dio buenos resultados en varios mercados, especialmente entre conductores que buscan bajos consumos y confiabilidad mecánica sin dar el salto definitivo hacia un vehículo totalmente eléctrico.

El Lexus ES 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Más tecnología y una cabina minimalista

Puertas adentro, el Lexus ES 2026 apuesta por un diseño limpio y moderno. El habitáculo incorpora el nuevo Lexus Digital Cockpit junto al sistema multimedia más reciente de la marca. A diferencia de otros modelos que concentran todo en pantallas táctiles, aquí todavía se mantienen controles físicos para funciones clave vinculadas al confort.

Ese detalle puede parecer menor, pero termina mejorando la experiencia de uso diaria, sobre todo cuando se necesita operar ciertas funciones sin distraerse mientras se conduce.

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