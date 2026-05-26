Porsche frena la producción del Taycan por caída en ventas

Porsche atraviesa uno de los momentos más delicados desde que decidió apostar fuerte por la electrificación. El Taycan, que llegó a convertirse en uno de los modelos eléctricos de lujo más deseados del mercado, ahora obliga a la marca alemana a tomar medidas drásticas para adaptarse a una demanda mucho más baja de la esperada.

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La firma alemana ha reducido el ritmo de producción en su planta de Zuffenhausen, en Stuttgart, después de comprobar que el interés por su berlina eléctrica ya no es el mismo que hace apenas unos años. La compañía decidió eliminar uno de los turnos de trabajo de la fábrica y mantener activa únicamente una línea operativa para ensamblar el modelo.

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El movimiento refleja el complicado escenario que vive actualmente el mercado del coche eléctrico premium. Aunque la movilidad eléctrica sigue creciendo en distintas regiones del mundo, el ritmo ya no es tan acelerado como las marcas proyectaban antes de esta década.

El Taycan pasó del éxito inicial al frenazo comercial

Cuando Porsche lanzó el Taycan, la respuesta fue inmediata. En apenas tres años logró superar las 100,000 unidades vendidas a nivel global, una cifra muy importante para un vehículo eléctrico de altas prestaciones y precio elevado.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Las matriculaciones del modelo sufrieron una caída superior al 12% el año pasado, después de haber registrado anteriormente un desplome cercano al 50% en algunos mercados clave. China, que había sido uno de los grandes motores comerciales del Taycan, es ahora uno de los territorios donde más se ha enfriado la demanda.

Ese descenso ha terminado afectando directamente la actividad industrial de Porsche. La estructura productiva de la planta alemana estaba diseñada para trabajar a máxima capacidad y cualquier reducción importante en el volumen fabricado impacta de lleno en la rentabilidad.

Porsche Taycan. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Porsche actualizó el Taycan, pero el mercado no reaccionó

La desaceleración de las ventas coincide además con la llegada de una profunda actualización técnica del Taycan. Porsche introdujo mejoras importantes en el sistema eléctrico del vehículo, incluyendo motores más eficientes, nuevos inversores de corriente y baterías optimizadas para aumentar tanto la autonomía como la velocidad de carga.

La marca esperaba que estas novedades ayudaran a revitalizar el interés por el modelo, especialmente frente a la creciente competencia dentro del segmento eléctrico de lujo. Sin embargo, el contexto global terminó pesando más que las mejoras mecánicas.

Hoy muchos compradores de vehículos premium parecen estar frenando sus decisiones de compra respecto a los eléctricos, algo que también empieza a preocupar seriamente a varios fabricantes europeos.

El Porsche Taycan durante la noche. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

La preocupación ya alcanza a los próximos eléctricos de Porsche

Dentro de Porsche existe inquietud por el efecto que esta situación pueda tener sobre los futuros lanzamientos eléctricos de la compañía. La marca prepara nuevas versiones eléctricas de modelos fundamentales para su negocio como el Macan y el Cayenne, dos SUV que históricamente han sostenido gran parte de sus ventas mundiales.

Mientras tanto, la dirección de la empresa negocia con los representantes de los trabajadores para reorganizar parte del personal afectado por la reducción de actividad en la planta del Taycan. La intención es trasladar empleados hacia las líneas de producción de modelos con motores de combustión, donde la demanda sigue siendo sólida.

El problema para Porsche es que el freno del Taycan podría convertirse en una señal de alerta mucho más grande para toda su estrategia eléctrica en los próximos años.

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