Desde China aprietan a Tesla con un SUV eléctrico de 643 km

Xiaomi quiere ganar terreno en el mercado de los SUV eléctricos y acaba de dar un paso importante con una nueva variante del YU7. La firma china presentó la edición “Standard” de su modelo estrella con una estrategia muy clara, ofrecer más autonomía y un precio más competitivo frente al Tesla Model Y, uno de los referentes mundiales del segmento.

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La jugada no es casual. Incluso el nombre elegido para esta nueva configuración parece apuntar directamente al modelo estadounidense. Xiaomi decidió adoptar la denominación “Standard Edition”, una fórmula muy similar a la utilizada por Tesla en sus versiones de acceso. El objetivo es claro, captar a quienes buscan un SUV eléctrico premium sin disparar el presupuesto.

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El nuevo Xiaomi YU7 Standard tiene un precio inicial de $32,100 dólares al cambio actual y se convierte así en la opción más accesible de la gama. La reducción frente a la variante anterior ronda el 8%, una cifra significativa dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Mantiene el diseño y cambia lo importante

A nivel visual, Xiaomi apenas tocó el diseño del SUV. El YU7 conserva una imagen moderna y musculosa, además de sus generosas dimensiones. El modelo mide 4,999 mm de largo, 1,996 mm de ancho y 1,600 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes se mantiene en 3,000 mm.

El Xiaomi YU7. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Donde sí aparecen cambios es en el peso total del vehículo. Gracias a la incorporación de una nueva batería, el SUV ahora registra 2,200 kg, lo que representa una reducción de 115 kg respecto a la versión de acceso anterior.

La marca también mantiene varias opciones de personalización. Los clientes podrán elegir nuevos diseños de llantas de 20 pulgadas y distintos colores para la carrocería, reforzando el enfoque premium del modelo.

Un interior tecnológico y sin grandes sorpresas

Puertas adentro tampoco hay revoluciones. Xiaomi apostó por conservar la configuración ya conocida del YU7, con una gran pantalla panorámica que recorre buena parte del frente interior y un enorme panel central multimedia.

Los materiales y tapizados parecen mantenerse sin modificaciones importantes. La compañía no anunció novedades específicas en este apartado, algo que deja claro que el foco principal estuvo puesto en mejorar la relación entre precio y autonomía.

La autonomía vuelve a ser el gran argumento

La cifra que más llama la atención es la autonomía. El Xiaomi YU7 Standard homologa hasta 643 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC, una cifra que lo coloca entre los SUV eléctricos más competitivos de su categoría.

Para lograrlo, el modelo incorpora una batería CATL con química LFP de 73 kWh. Además, utiliza un único motor eléctrico ubicado sobre el eje trasero, capaz de desarrollar 315 CV de potencia.

Tesla Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Xiaomi incluso comparó directamente esta versión con el Tesla Model Y de acceso. Según los datos mostrados por la marca china, el SUV estadounidense utiliza una batería de 62.5 kWh y homologa 593 kilómetros bajo el mismo ciclo.

Xiaomi quiere repetir el impacto de su lanzamiento

Con la llegada de esta nueva versión Standard, la variante que antes ocupaba el escalón de entrada pasa a llamarse “Long Range”. El movimiento busca ampliar todavía más el alcance comercial del YU7 y atraer a un público más amplio.

El SUV ya había demostrado un enorme interés en el mercado chino desde su debut. Cuando comenzó su comercialización en junio de 2025, el modelo registró cerca de 240,000 pedidos durante sus primeras 18 horas disponibles, un dato que dejó en evidencia el fuerte impacto de Xiaomi en la industria automotriz eléctrica.

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