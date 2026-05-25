Problema de seguridad grave afecta a miles de Honda y Acura

Miles de propietarios de Honda y Acura recibirán una notificación inesperada en las próximas semanas. Ambas marcas japonesas confirmaron una nueva campaña de retiro en Estados Unidos que afecta a más de 60,000 vehículos eléctricos por un defecto relacionado con la cámara de visión trasera.

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Aunque pueda parecer un problema menor, la situación preocupa porque la falla compromete directamente la visibilidad al maniobrar en reversa. Y tratándose de un sistema obligatorio en todos los autos nuevos vendidos en Estados Unidos desde 2018, cualquier anomalía termina convirtiéndose rápidamente en un asunto de seguridad.

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La mayor parte de los vehículos afectados corresponde al Honda Prologue, con 44,199 unidades de los modelos 2024 y 2025 involucradas en el retiro. Por otro lado, Acura también incluyó 15,688 unidades del ZDX 2024.

El problema aparece dentro de la cámara

Según la documentación presentada ante la NHTSA, el origen de la falla estaría en el proceso de fabricación de la carcasa de la cámara trasera.

Honda explicó que un tratamiento previo aplicado durante la producción habría afectado la capacidad de adherencia del sellado. Con el paso del tiempo, eso podría permitir el ingreso de humedad al interior del sistema.

Cuando el agua logra entrar, empiezan a aparecer daños por corrosión en los componentes eléctricos internos. Ahí es cuando los conductores pueden notar imágenes borrosas, interferencias, distorsiones o incluso una pantalla completamente negra al poner reversa.

La marca reconoció que perder visibilidad en maniobras de estacionamiento aumenta considerablemente el riesgo de golpes o accidentes.

Honda y GM investigaron el problema durante meses

El análisis técnico comenzó en mayo de 2024, después de que Honda recibiera un aviso relacionado con un posible defecto en la cámara trasera.

A partir de ahí, ingenieros de Honda y General Motors trabajaron juntos para estudiar componentes defectuosos enviados por clientes y realizar distintas pruebas de laboratorio.

No es un detalle menor que ambos vehículos compartan plataforma con modelos eléctricos de General Motors, como el Chevrolet Blazer EV y el Cadillac Lyriq. Además, utilizan cámaras desarrolladas por el mismo proveedor, Sharp. Sin embargo, GM no reportó incidentes similares en sus modelos.

Finalmente, la investigación determinó que el tratamiento de plasma aplicado sobre ciertas superficies podría alterar químicamente el material o deformar parcialmente la carcasa, debilitando el sellado protector.

Honda Acura TLX. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Más de 2,400 reclamos y una solución definitiva en camino

Honda confirmó que recibió más de 2,400 reportes relacionados con este inconveniente. Afortunadamente, hasta ahora no se registraron accidentes ni personas heridas vinculadas a la falla.

Aun así, la compañía decidió avanzar con el retiro por tratarse de un componente clave para la seguridad diaria.

Las notificaciones oficiales comenzarán a enviarse a partir de julio de 2026. Los concesionarios reemplazarán gratuitamente las cámaras defectuosas por una nueva versión mejorada que incorpora un proceso de unión revisado para evitar filtraciones de humedad.

Honda también explicó que las cámaras actualizadas comenzaron a instalarse en producción desde junio de 2025, por lo que los vehículos fabricados posteriormente ya no deberían presentar este defecto.

Además, cualquier propietario que haya pagado previamente una reparación relacionada con la cámara trasera podrá solicitar el reembolso completo de los gastos realizados.

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