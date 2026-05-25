Crece la preocupación por motores V6 de la Toyota Tundra

Las alertas volvieron a encenderse para Toyota. La marca japonesa lanzó una nueva campaña de retiro que afecta a unas 44,000 unidades de la pickup Tundra 2024 debido a un posible defecto interno en el motor V6 biturbo de 3.4 litros. La situación preocupa especialmente porque no se trata de un caso aislado ni de una falla nueva para la compañía.

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El problema ya había aparecido en campañas anteriores relacionadas con modelos Tundra y Lexus, pero ahora vuelve a repetirse incluso después de que Toyota asegurara haber reforzado sus procesos de fabricación. Eso es precisamente lo que más inquieta entre propietarios y especialistas del sector.

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La mayor parte de las unidades afectadas se encuentra en Estados Unidos, aunque el retiro también involucra vehículos comercializados en distintos mercados de Latinoamérica. La Tundra sigue siendo uno de los modelos más importantes de Toyota dentro del segmento de pickups grandes, por lo que cualquier inconveniente de este tipo genera un fuerte impacto.

El origen del problema sigue siendo el motor

Según explicó la propia Toyota, la falla está relacionada con residuos metálicos que podrían haber quedado dentro del motor después del proceso de mecanizado durante la fabricación.

Esas partículas tendrían la capacidad de provocar daños severos en componentes internos, especialmente en el cojinete principal número 1. Cuando eso ocurre, el desgaste puede avanzar rápidamente hasta derivar en una falla mecánica importante o incluso en la destrucción total del motor.

La marca reconoció que los conductores podrían detectar algunas señales antes de una avería completa. Entre los síntomas más comunes aparecen ruidos extraños, vibraciones inusuales, pérdida de potencia, dificultades para arrancar o un funcionamiento irregular del vehículo.

Toyota también advirtió que, si el motor pierde potencia mientras la camioneta circula a alta velocidad, aumenta considerablemente el riesgo de accidente.

No es la primera vez que Toyota enfrenta este escenario

El nuevo retiro no llega solo. En mayo de 2024, Toyota ya había lanzado una campaña que involucraba aproximadamente 102,000 vehículos entre las Tundra y Lexus LX fabricadas entre 2022 y 2023.

Meses después, en noviembre de 2025, el problema volvió a escalar y la compañía amplió la revisión a otros 127,000 vehículos, incorporando además modelos Lexus GX.

Que el mismo inconveniente aparezca nuevamente pese a los controles adicionales implementados por la marca genera dudas sobre la efectividad real de las soluciones aplicadas hasta ahora.

Reemplazar motores completos muestra la gravedad del caso

Toyota aseguró que ya logró reparar más de 77,000 unidades correspondientes al primer retiro anunciado en 2024. Sin embargo, muchas de esas reparaciones implicaron directamente sustituir el motor completo, una de las soluciones más costosas que puede afrontar un fabricante.

La Toyota Tundra 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Ese detalle deja claro el nivel de gravedad del defecto detectado. No se trata simplemente de una actualización de software o del reemplazo de una pieza menor.

La compañía informó además que todavía trabaja en una solución definitiva para esta nueva campaña y para las unidades afectadas en el retiro ampliado de 2025. Los propietarios comenzarán a ser contactados progresivamente una vez que las reparaciones estén listas para cada modelo involucrado.

Mientras tanto, Toyota aconseja prestar atención a cualquier comportamiento extraño del motor y acudir inmediatamente a un concesionario oficial ante la aparición de síntomas sospechosos.

Los propietarios también pueden verificar si su vehículo forma parte del retiro utilizando el número VIN en los canales oficiales de Toyota o mediante la base de datos de la NHTSA en Estados Unidos.

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