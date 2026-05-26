¡Brutal! Ferrari revela su primer eléctrico con 1,050 caballos

Hablar de Ferrari siempre ha significado motores rugiendo a altas revoluciones, cambios agresivos y sensaciones casi imposibles de replicar.

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Por eso, cuando la marca italiana confirmó que estaba trabajando en un modelo completamente eléctrico, muchos pensaron que parte de esa magia podía desaparecer. Sin embargo, en Maranello parecen haber encontrado otra forma de mantener viva su identidad.

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El nuevo Ferrari Luce acaba de mostrarse oficialmente y no llega precisamente como un experimento discreto. La marca italiana apostó por un Gran Turismo de enormes prestaciones, diseño muy trabajado y cifras capaces de poner nervioso a más de un superdeportivo tradicional.

Ferrari eligió Roma para presentar este modelo en una fecha cargada de simbolismo para la compañía. El lanzamiento coincidió con el aniversario número 79 de la primera victoria deportiva de la firma italiana, un guiño claro a la historia de una marca que ahora abre una etapa completamente distinta.

Cuatro motores y prestaciones salvajes

El Ferrari Luce utiliza cuatro motores eléctricos, uno ubicado en cada rueda, lo que le permite gestionar la potencia de forma independiente según las condiciones de manejo y el nivel de adherencia.

La cifra impresiona incluso dentro del universo Ferrari. En modo Boost alcanza 1,050 caballos de fuerza, mientras que en conducción normal entrega cerca de 990 CV. Todo eso se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h.

Ferrari no solo buscó velocidad pura. También trabajó especialmente en la entrega de potencia y en la sensación al volante para que el auto conserve parte del carácter agresivo que distingue a la marca italiana.

Más de 530 kilómetros de autonomía

Debajo de la carrocería aparece una plataforma completamente nueva desarrollada específicamente para futuros eléctricos de Ferrari. El Luce utiliza una batería de 122 kWh de capacidad bruta y 108 kWh utilizables.

Gracias a esa configuración, el modelo consigue homologar hasta 530 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. Además, admite cargas rápidas de hasta 350 kW, una cifra que permite recuperar buena parte de la batería en pocos minutos si se utiliza un cargador compatible.

Ferrari también puso mucha atención en la eficiencia aerodinámica. El coeficiente de resistencia se queda en 0.254 y eso ayuda tanto al consumo energético como a la estabilidad cuando el auto circula a velocidades muy altas.

Un diseño moderno sin perder ADN Ferrari

Aunque el Luce inaugura una nueva etapa eléctrica para Ferrari, visualmente mantiene varios rasgos clásicos de la marca. El auto combina una silueta GT con líneas musculosas, una cabina retrasada y proporciones que recuerdan a modelos históricos como el FF o el GTC4Lusso.

Uno de los detalles más llamativos son sus puertas de apertura inversa, una solución heredada del Purosangue que mejora el acceso a las plazas traseras y le aporta una imagen todavía más exclusiva.

La parte trasera también recupera elementos tradicionales de Ferrari, incluyendo cuatro pilotos redondos LED inspirados en deportivos icónicos como el 458 Italia.

Tecnología extrema dentro del habitáculo

En el interior, Ferrari apostó por una configuración mucho más minimalista que en otros modelos recientes. El conductor se encuentra con un volante de aluminio, instrumentación digital y una gran pantalla central desde donde se controlan la mayoría de funciones.

Eso sí, el Luce incorpora soluciones bastante curiosas. El sistema Launch Control está ubicado en el techo y las levas tras el volante tienen nuevas funciones relacionadas con la regeneración de frenada y la entrega de potencia.

Incluso Ferrari trabajó con especialistas vinculados a la NASA para estudiar cómo afectan las aceleraciones instantáneas al cuerpo humano y así reducir posibles mareos en los pasajeros.

Un Ferrari exclusivo y ya agotado

Como era de esperar, el primer eléctrico de Ferrari no será precisamente accesible. El Luce tendrá un precio superior a $598,000 dólares y contará con una producción limitada.

La expectativa alrededor del modelo parece enorme. Ferrari ya confirmó que toda la producción prevista para 2027 está completamente vendida, algo que deja claro que sus clientes están mucho más abiertos a la electrificación de lo que muchos imaginaban.

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