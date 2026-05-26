Volkswagen lanza un rival del Tesla Model 3 por $15,000 dólares

Volkswagen no quiere perder más terreno en China y acaba de dejarlo clarísimo con uno de sus lanzamientos más llamativos de los últimos tiempos. La marca alemana presentó un nuevo sedán eléctrico que mezcla precio agresivo, buena autonomía y un espacio interior que pone en aprietos a varios rivales mucho más caros.

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El modelo se llama ID.UNYX 07 y llega con una receta bastante particular. Tiene formato de berlina deportiva, diseño moderno y un maletero gigantesco de 711 litros, algo poco habitual en un auto de este segmento. Además, su precio de entrada rompe cualquier previsión dentro del mercado eléctrico actual, ya que arranca en torno a $15,100 dólares al cambio.

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Volkswagen sabe perfectamente que necesita reaccionar rápido frente al crecimiento de fabricantes chinos y la presión constante de Tesla. Por eso decidió acelerar su ofensiva de productos y apostar fuerte por modelos desarrollados específicamente para el mercado asiático.

Un desarrollo junto a XPeng

El ID.UNYX 07 no es un Volkswagen convencional. El auto fue desarrollado junto a XPeng, uno de los fabricantes tecnológicos más potentes de China. La colaboración entre ambas compañías ya representa una inversión superior a $655,000,000 dólares y forma parte de una estrategia mucho más amplia para recuperar protagonismo en el negocio eléctrico.

Este sedán utiliza una nueva arquitectura electrónica y eléctrica denominada CEA, una plataforma que busca mejorar la conectividad, la eficiencia y la velocidad de desarrollo de futuros vehículos.

Aunque inicialmente estos modelos iban a quedarse exclusivamente en China, dentro del Grupo Volkswagen ya empiezan a dejar la puerta abierta a una posible exportación internacional.

Mucho espacio y diseño más deportivo

A simple vista, el ID.UNYX 07 apuesta por una imagen bastante más dinámica que otros eléctricos de Volkswagen. Tiene una silueta tipo cupé, líneas suaves y una carrocería con un enfoque claramente deportivo.

La línea ID. UNYX de Volkswagen. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Mide 4.85 metros de largo y su distancia entre ejes alcanza los 2.82 metros, dimensiones que lo colocan muy cerca de modelos como el Tesla Model 3. Sin embargo, uno de sus puntos más fuertes aparece en la parte trasera.

El maletero ofrece 711 litros de capacidad y puede crecer hasta 1,580 litros con los asientos abatidos, una cifra enorme para un sedán eléctrico de este tamaño.

También incorpora llantas de 19 pulgadas, iluminación LED matricial y detalles visuales que buscan darle una imagen más tecnológica y premium.

Hasta 588 kilómetros de autonomía

En el apartado mecánico, Volkswagen apostó por una configuración sencilla pero eficiente. El ID.UNYX 07 utiliza un solo motor eléctrico con 228 caballos de fuerza y tracción trasera.

La batería es de tipo LFP con 60 kWh de capacidad y permite homologar hasta 588 kilómetros de autonomía bajo el ciclo chino CLTC. La velocidad máxima queda limitada a 160 km/h.

La marca ya confirmó que más adelante llegará una variante con batería de mayor capacidad, aunque todavía no reveló cifras oficiales.

Mientras tanto, Volkswagen sigue ampliando rápidamente su catálogo de eléctricos en China. El ID.UNYX 07 se suma a otros proyectos recientes como los ID.UNYX 06, ID.UNYX 08 e incluso modelos con autonomía extendida, una tecnología que gana cada vez más terreno en el mercado asiático.

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