Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte

Han pasado 15 años desde que la madre de la cantante Thalía, Yolanda Miranda Mange, murió de manera repentina. Y es en la fecha que marca un aniversario luctuoso más desde su partida que la intérprete de “Amor a la Mexicana” abre su corazón y le dedica un emotivo mensaje en redes sociales.

La conmovedora dedicatoria surgió a través de la cuenta oficial de Instagram de la famosa, durante las primeras horas del pasado 27 de mayo. En su escrito, expresó su profundo dolor ante la ausencia de la mujer más importante en su vida.

“Un año más sin ti, mamita bella. Te extraño mucho y te amo más”, comenzó su mensaje la artista mexicana y agregó: “A 15 años de tu partida y sigo instintivamente agarrando el teléfono para marcarte”.

A pesar de las casi dos décadas de su fallecimiento, Thalía recuerda cada detalle de su madre y la calidez que la caracterizaba: “Te amo siempre mamita hermosa”, finalizó la estrella de la música.

Junto al pensamiento, la también actriz colocó una serie de fotografías junto a su madre en las que queda evidenciada su complicidad y cariño. Dichas postales datan desde los primeros años de vida de Thalía e incluyen un vistazo al acompañamiento de su progenitora durante sus años de ascenso en el mundo del entretenimiento.

Yolanda Miranda Mange, un adiós inesperado

Fue el 27 de mayo de 2011 cuando el público mexicano se paralizó con la noticia del fallecimiento de Yolanda Miranda Mange, quien además de su papel como mamá, durante años también fue mánager de Thalía.

Su partida se dio en un momento crucial dentro de la vida de la artista, pues en ese entonces estaba embarazada de su segundo hijo, Matthew Alejandro, lo que la hizo realizar un viaje inesperado de Miami, Florida, hasta su natal México para darle un último adiós.

Sobre este momento que marcó su vida, Thalía declaró: “Ella parte y de repente recibo la llamada, es una locura y de pronto llegamos a México, y es real y ves que sí fue, que sí es cierto (…) Fue una pérdida devastadora”, indicó en noviembre del mismo año.

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