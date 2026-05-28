Tristan Thompson afirma que se sometió a una vasectomía por insistencia de Khloé Kardashian

En una reveladora conversación publicada en el último episodio del podcast “Khloé in Wonder Land”, este jueves, 28 de mayo, Khloé Kardashian, de 41 años, y su expareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, de 35, abordaron un tema íntimo que ha generado gran repercusión: la vasectomía del deportista, una decisión que, según confesó la empresaria, fue idea suya.

Durante el diálogo, Khloé no dudó en preguntarle directamente a Tristan: “¿Quieres tener más hijos en el futuro?”. La respuesta del atleta fue contundente: “Creo que firmé para dos embriones. Así que, quiero decir, si tengo más hijos, vendrían de ti. Ya tengo suficientes madres de bebés. No quiero más”.

Fue entonces cuando Khloé reveló su papel en la decisión: “¿Y quién te ayudó a corregir esa decisión? Esa era yo. Puede que Tristan haya tenido un pequeño ultimátum de mi parte”. Entre risas y con su característico tono directo, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” dejó claro que fue ella quien impulsó el procedimiento.

Tristan, por su parte, aceptó con humor la presión ejercida: “¿Qué? ¿Castrar? A veces hay que poner las nueces sobre la mesa… He sido un poco cabezota a veces… Ojalá no fuera tan terco”.

¿Cuántos hijos tiene Tristan Thompson?

Y añadió: : “A veces hay que dejarte obligar a tomar la decisión correcta”.

El padre de familia tiene cuatro hijos en total:

Con Khloé Kardashian: True (8 años) y Tatum (2 años).

Con su expareja Jordan Craig: Prince (9 años).

Con Maralee Nichols: Theo (4 años).

La conversación entre ambos exparejas, que mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos, reavivó el debate sobre la vasectomía como método anticonceptivo definitivo y el papel de las mujeres en la planificación familiar. Este episodio se suma a la creciente lista de celebridades que han hablado abiertamente sobre haberse sometido a una vasectomía, normalizando un tema que durante años fue tabú en el ámbito público.

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