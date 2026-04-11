Khloé Kardashian recuerda el tenso momento en que confrontó a Lamar Odom por su adicción

La serie documental “Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom” ha sacado a relucir algunos de los momentos más impactantes dentro de la vida del basquetbolista; incluyendo su matrimonio con Khloé Kardashian hasta la sobredosis que sufrió en 2015 en un burdel de Nevada.

Fue durante el último episodio de dicha producción que se habló a profundidad sobre la relación entre el atleta y la estrella de reality, comenzando por el tórrido romance de apenas 30 días antes de decidir llegar al altar en 2009.

Sin embargo, la historia de amor que parecía sacada de cuento de hadas pronto se tornó en una pesadilla a la que Khloé Kardashian intentó poner fin en 2013, cuando solicitó el divorcio debido a adicciones e infidelidades por parte del deportista.

Khloé Kardashian recuerda difícil episodio con Lamar Odom. Crédito: Louis Lanzano | AP

Desafortunadamente para la fundadora de “Good American”, el proceso de divorcio se alargó por años, y en octubre de 2015, su aún esposo Lamar Odom sufrió una sobredosis cuando se encontraba en un burdel de Nevada. Este le provocó daño cerebral, 12 derrames cerebrales y seis ataques cardíacos.

Khloé Kardashian y el altercado físico que protagonizó con Lamar Odom

Pese a su separación, Khloé decidió apoyarlo en el proceso de recuperación tras su sobredosis, por lo que alquiló una casa en su vecindario, contrató a un chef privado y enfermeras para que se encargaran de su atención las 24 horas del día.

Tremendo balde de agua fría cayó sobre sus hombros al enterarse que Lamar Odom mintió sobre su estado de salud. De acuerdo con el relato de la socialité, el deportista mantenía un teléfono escondido para satisfacer su adicción y seguir consumiendo drogas mientras fingía padecimientos graves para que no procediera con la demanda de divorcio.

“Estaba mejor de lo que yo creía. Me estaba manipulando para que yo pudiera seguir con ese estilo de vida“, compartió la hermana mayor de Kylie Jenner ante las cámaras.

Khloé Kardashian recuerda difícil episodio con Lamar Odom. Crédito: Evan Agostini, File | AP

Asimismo, detalló que el detonante de un altercado físico grave fue haberlo captado consumiendo drogas. El momento escaló al punto de propinarle un puñetazo y pedirle que se fuera de su casa.

“Se escapaba de rehabilitación y se ponía a consumir drogas sin control, y nadie podía encontrarlo. Lo buscaba en callejones, en moteles. Tenía recortes de papel de aluminio, cucharas y cosas para fumar base libre, y dejaba cosas por todas partes”, indicó.

Los años posteriores fueron descritos por la estrella de reality como caóticos: “Recuerdo que tenía que ir a las habitaciones de hotel a limpiar para que el personal de limpieza no contara la historia. Fui cómplice sin darme cuenta. Pero sentía la responsabilidad de encubrirlo”, continuó.

Khloé Kardashian y Lamar Odom oficializaron su divorcio en diciembre de 2016 y, aunque para la modelo su unión representó uno de los “mejores y más oscuros capítulos de su vida”, hoy mantienen una buena amistad.

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