Khloé Kardashian relata el susto que vivió tras consumir una bebida adulterada en Coachella

Khloé Kardashian, hermana menor de la socialité Kim Kardashian, sorprendió a los escuchas de su podcast en YouTube con el inesperado relato sobre los momentos de pánico que vivió durante su única asistencia al Festival de Coachella. ¿El motivo? La famosa habría consumido una bebida adulterada sin saberlo.

El testimonio de la empresaria estadounidense tuvo lugar en el más reciente episodio de su podcast “Khloé in Wonder Land”. Fue en su ya conocida dinámica de preguntas y respuestas con el público que salió a la luz el desagradable momento que vivió hace más de una década.

De acuerdo con lo dicho por Kardashian, el incidente se remonta al año 2016: “No fue la mejor experiencia. Fui drogada sin saberlo, pero creo que todos los demás lo sabían”, dijo contundente al ser cuestionada si alguna vez había formado parte de los famosos invitados a Coachella.

“Recuerdo haber tomado esta bebida y sentirme realmente rara. Nadie quiere sentirse así y no saber por qué se siente de esa manera”, continuó.

Sin embargo, la estrella de reality pronto aclaró que esta no habría sido una agresión deliberada. Y es que tras reflexionar sobre lo ocurrido, se percató que varios de los invitados a la fiesta que acudió eran partidarios del uso de sustancias.

“No creo que alguien me drogara. Creo que yo fui la tonta y no me di cuenta de que todos estaban drogándose”, expresó la famosa de 41 años.

Esto no evitó que Khloé se volviera presa de pánico ante los efectos secundarios que experimentó a causa de las sustancias. Por esta razón, decidió alejarse de la multitud hasta recuperar su conciencia.

“Me encerré en un baño durante horas (…) Simplemente no entendía lo que estaba pasando hasta después, cuando me di cuenta de que estaba drogada y todos me gritaban porque no quería salir del baño”, detalló.

Para finalizar la dinámica, Khloé Kardashian confesó que la experiencia la marcó a tal punto que, a diferencia de sus hermanas Kendall y Kylie Jenner, ha preferido no acudir al festival de música realizado en Indio, California: “Me asusté mucho. Estaba atrapada en mi cabeza, así que mi experiencia no fue buena”, sentenció.

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