Una mujer embarazada fue baleada durante un presunto ataque de ira al volante en Missouri

Un hombre identificado como Anthony Lee-Armstrong, de 19 años, fue acusado de varios delitos graves, incluidos agresión en primer grado, acción criminal armada y uso ilegal de arma por presuntamente disparar contra una familia y herir a una mujer embarazada durante un ataque de ira el volante en Missouri.

El caso ocurrió el pasado 17 de mayo en St. Louis, Missouri, según registros judiciales y documentos policiales citados por Fox News.

La policía informó que la familia afectada circulaba cerca de Russell Boulevard y South Jefferson Avenue cuando dos vehículos —un Volkswagen sedán y un Honda negro— estuvieron a punto de chocar con ellos mientras ingresaban a un estacionamiento de QuikTrip.

La discusión derivó en una persecución

De acuerdo con la investigación, el conductor de la familia siguió inicialmente a los otros vehículos para confrontarlos por el incidente vial antes de abandonar el lugar.

Sin embargo, las autoridades sostienen que ambos automóviles comenzaron posteriormente a perseguir al vehículo familiar, realizando maniobras peligrosas y cruzando entre el tráfico para alcanzarlos.

Cuando la familia realizó un giro en U para intentar escapar, se efectuaron múltiples disparos.

La mujer, que tenía 11 semanas de embarazo y regresaba de una consulta prenatal, declaró que sintió inmediatamente dolor en la espalda tras escuchar los disparos.

La mujer embarazada resultó herida

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con una herida de bala en la parte superior de la espalda.

El hombre que conducía el vehículo también sufrió lesiones por fragmentos en el mentón y el hombro.

Además, el automóvil presentó importantes daños balísticos.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento médico.

La investigación incluyó videos de vigilancia que, según las autoridades, mostraban a los vehículos sospechosos siguiendo a la familia y disparos provenientes del lado del conductor del Volkswagen.

Posteriormente, la policía vinculó a Lee-Armstrong con el caso mediante lectores automáticos de matrículas, que identificaron al joven como propietario del Volkswagen involucrado.

La mujer herida también identificó al acusado en una rueda de reconocimiento y aseguró que durante el incidente realizó comentarios racistas contra ella y su pareja.

Las autoridades añadieron que un segundo testigo que viajaba dentro del Honda también señaló a Lee-Armstrong como conductor del Volkswagen.

El acusado permanece detenido

Lee-Armstrong fue arrestado el 23 de mayo y actualmente enfrenta dos cargos de agresión en primer grado, cuatro cargos de acción criminal armada, uso ilegal de arma y daños a la propiedad.

Según documentos judiciales, permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso penal.

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