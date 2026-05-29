Cadillac ratifica continuidad de Checo Pérez y Valteri Bottas en la escudería

Los rumores sobre posibles cambios en la alineación de Cadillac para la temporada 2026 de Fórmula 1 quedaron descartados por la propia escudería. Graeme Lowdon, director del equipo estadounidense, aseguró que no existe ningún plan para reemplazar a Valtteri Bottas ni tampoco hay fundamentos que respalden versiones sobre una eventual salida de Sergio “Checo” Pérez hacia otra estructura de la parrilla.

Las especulaciones habían tomado fuerza en los últimos días, especialmente aquellas que vinculaban al estadounidense Colton Herta como posible sustituto de Bottas tras el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, Lowdon rechazó de manera categórica esa posibilidad durante una conferencia de prensa.

“En cuanto a los rumores, y para ser honesto, no los he leído todos, ni siquiera parecen tener en cuenta algunas de las reglas básicas de la Fórmula 1, porque algunos sugieren que se pondría a Colton para reemplazar a Valtteri en las próximas carreras, o algo así. Colton no tiene los puntos de superlicencia, y hasta cierto punto, eso probablemente dice todo sobre la calidad de algunos de los rumores, pero prefiero no centrarme en señalar lo obvio. Creo que los aficionados pueden ver a través de todo eso…”, afirmó el dirigente.

La aclaración llega en un momento importante para Cadillac, que afronta su primera campaña en la máxima categoría del automovilismo. Tanto Pérez como Bottas forman parte del proyecto inaugural de la escudería y actualmente compiten en una temporada compleja, en la que todavía no han conseguido sumar puntos en el campeonato de pilotos.

Cadillac descarta movimientos y respalda a sus pilotos

Además de negar una posible sustitución de Bottas, Lowdon también abordó las versiones que situaban a Checo Pérez en el radar de otros equipos de Fórmula 1.

“Es muy importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri esté en riesgo o que ‘Checo’ pueda irse a otro equipo”, declaró.

El responsable de Cadillac insistió en que las informaciones difundidas carecen de sustento real.

“Quiero decir, no hay absolutamente ningún fundamento de verdad en ninguno de los rumores. Puedo afirmarlo categóricamente. Simplemente… ¿por dónde empiezo con los rumores en sí? Voy a dejarlo muy, muy claro en términos de hechos: son completamente incorrectos. No existe base de verdad alguna en ninguno de ellos”, agregó.

Lowdon también aprovechó la ocasión para destacar el papel que desempeñan ambos pilotos dentro de una organización que todavía se encuentra en fase de construcción mientras compite en el campeonato.

“En segundo lugar, si observamos el trabajo que están realizando ambos pilotos —tanto Valtteri como Checo (Pérez)— están haciendo mucho más de lo que tienen que hacer los pilotos de otros equipos; esto se debe a que estamos construyendo el equipo al mismo tiempo que competimos, y esa es una tarea muy inusual”, señaló.

El directivo destacó que, pese a los resultados limitados en las primeras carreras del año, Pérez y Bottas han mostrado progresos al acercarse a la Q2 durante las sesiones de clasificación.

Con estas declaraciones, Cadillac cerró la puerta a cualquier especulación sobre modificaciones inmediatas en su alineación y reafirmó su confianza en los dos pilotos que encabezan el proyecto de la escudería en su debut dentro de la Fórmula 1.

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