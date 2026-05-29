Charytín Goyco vuelve a Univision

La reconocida actriz, cantante, empresaria y presentadora Charytín Goyco regresa a TelevisaUnivision. En esta ocasión, la dominicana se suma al elenco de conductoras del exitoso programa “Desiguales”, cubriendo de forma temporal la ausencia de Adamari López, quien viajará a Uruguay para las grabaciones “¿Quién Caerá?”.

De acuerdo con un comunicado emitido por la televisora, el carisma inigualable y conexión única de Charytín con la audiencia fueron dos elementos clave para sumarla al panel de “Desiguales” durante este periodo especial.

“Aportará su energía y personalidad sumándose a la dinámica conversación que distingue al programa”, se detalló en el escrito.

Sobre su regreso a Univision, cadena que durante la década de los 70 y 80 transmitió “El Show de Charytín”, la famosa de 77 años se dijo emocionada de compartir escena con las personalidades que conforman el panel de conductoras.

Charytín Goyco regresa a TelevisaUnivision. Crédito: Cortesía

“Me siento muy feliz y emocionada por aceptar la invitación para este show. Las ‘Desiguales’ son mujeres con voces importantes, puntos de vista diferentes con quienes el público se identifica mucho”, declaró la estrella de la televisión.

Asimismo, Charytín Goyco celebró la oportunidad de reconectar con el público que siguió de cerca su paso por la televisora durante sus años como colaboradora estelar: “La televisión ha sido siempre mi vida y mi pasión y ahora esto me hace sentir como niña con juguete nuevo. ¡Estoy segura de qué nos vamos a divertir mucho! ¡Conectar con mi público de Univision, es un hermoso regalo!”, indicó.

“Desiguales” es un talk show que pone sobre la mesa conversaciones auténticas, opiniones diversas y una mirada fresca sobre la actualidad, el entretenimiento y la cultura popular, bajo la conducción de su elenco habitual, compuesto por: Karina Banda, Migbelis Castellanos, Adamari López, Amara La Negra y la Dra. Nancy.

Durante las próximas semanas, el público podrá disfrutar de la compañía de Charytín Goyco a través de la señal de Univision de lunes a viernes en el horario de las 3 de la tarde, hora del este / 2 p.m. centro.

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