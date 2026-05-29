Marcel Ruiz, a disgusto con la forma de manejar el tema de su lesión en el Tricolor

Marcel Ruiz se encuentra muy molesto por la forma como se ha manejado el asunto de su lesión en la selección de México y por esa razón expuso que esperará a que se dé a conocer la lista mundialista para decidir si revela los detalles de la charla que sostuvo con el técnico nacional Javier Aguirre.

“No tengo mucho que decir sobre lo que hablé con Javier. No quiero revelar el contenido de esa plática. Creo que debe quedar en privado. Ya se verá cuando se anuncie la lista”, declaró Ruiz en la conferencia previa a la final de la Concachampions.

Marcel Ruiz habló con Javier Aguirre tras quedar fuera de la lista del TRI ?? ?



El jugador de Toluca no quiso revelar su conversación con el DT de la Selección Mexicana ??? pic.twitter.com/Z3ZBjCFQz7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 30, 2026

Ruiz reconoció que jamás se le quitó de la cabeza el deseo de representar a México en una Copa del Mundo, pero también estableció que siempre estuvo seguro de las decisiones que tomó sobre su estado físico, cuestionando todas las especulaciones que se han manejado respecto a la lesión que sufrió en la rodilla izquierda.

“Las ganas de jugar un Mundial con la selección siempre estarán ahí. Sin embargo, he pasado meses complicados con el tema del ligamento cruzado y ahora estoy enfocado aquí. Mucha gente ha hablado sin saber. Yo he estado tranquilo porque mi círculo cercano y el club conocemos la verdad. Opinan sin ver los estudios médicos. Este partido es muy importante para mí, especialmente por mi situación personal”.

El fino mediocampista expuso que los 40 días que ha atravesado fueron muy complicados, pero que al final su fuerza de voluntad y su mentalidad le permitieron aceptar que las cosas pasan por algo y que será un golpe muy duro no acudir al Mundial, pero tampoco se acabará el mundo si no es convocado.

“En una situación así, te imaginas lo peor. Pero lo he manejado bien y estoy agradecido con el club. Todo lo que hice desde mi lesión fue con la ilusión de estar en la lista final. Al no ser convocado inicialmente, tuve la opción de operarme, pero decidí no hacerlo para poder jugar la liguilla, esta final y no defraudar al club que me ha dado todo. Esa fue mi decisión”, dijo Ruiz.

¿La lesión de Marcel Ruiz lo dejará fuera de la Copa del Mundo? ?



El jugador del Toluca habló del tema y su proceso de recuperación con los Diablos pic.twitter.com/7fXi8mDEzU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 29, 2026

Además, destacó la influencia positiva de su entrenador, Antonio ‘Turco’ Mohamed, en el grupo, en las decisiones de muchos jugadores y no fue la excepción, al considerar que la influencia del estratega argentino fue clave para superar los momentos complicados.

“Tener al Turco es una ventaja. Hemos logrado una gran sintonía y preparación para estos momentos. No hemos perdido ninguna final y espero que mañana no sea la excepción. Nos ayuda a todos a crecer”, concluyó.

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