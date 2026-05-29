Trump asegura estar “perfecto”, pero la Casa Blanca no revela su examen médico

La Casa Blanca aún no ha publicado el resumen médico oficial del más reciente examen físico de Donald Trump, realizado esta semana en el Hospital Militar Nacional Walter Reed, una situación que ha generado preguntas sobre la transparencia en torno al estado de salud del mandatario, quien cumplirá 80 años el próximo mes.

Aunque Trump aseguró públicamente que el chequeo salió “perfecto”, hasta este viernes no existe un informe detallado disponible para la prensa o el público. De acuerdo con CBS News, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que el reporte podría difundirse “en los próximos días”, sin ofrecer una fecha concreta.

“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en Walter Reed. Todo salió PERFECTO”, escribió Trump el martes en Truth Social, su red social oficial. El mandatario también agradeció al personal médico del hospital militar.

Just finished my 6 month physical at Walter Reed Military Medical Center. Everything checked out PERFECTLY. Thank you to the great Doctors and Staff! Heading back to the White House. President DJT



( TruthSocial: May 26 2026, 12:40 PM ET )?????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Mw4wjM3Y2Z — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 26, 2026

Exámenes médicos bajo atención pública

La visita médica incluyó revisiones físicas y dentales de rutina, según explicó previamente la Casa Blanca. No es la primera vez que el estado de salud del presidente genera interés público: Trump acudió al mismo centro médico en abril y octubre del año pasado para chequeos similares.

Hasta ahora, la administración no ha aclarado si el mandatario continuará realizándose exámenes médicos semestrales o si volverá al esquema tradicional de una revisión anual.

En reportes anteriores, el médico presidencial Sean Barbabella describió la salud de Trump como “excelente”. Incluso aseguró que la edad cardiovascular del presidente era aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica.

Antecedentes médicos recientes de Trump



La salud del mandatario ha sido tema recurrente durante los últimos meses. En julio pasado, Trump fue visto con inflamación en los tobillos durante eventos públicos, lo que llevó a la Casa Blanca a informar que padecía insuficiencia venosa crónica, una condición común relacionada con dificultades en la circulación sanguínea de las piernas.

Además, en diciembre, funcionarios confirmaron que el presidente se sometió a estudios preventivos avanzados del sistema cardiovascular y el abdomen. Trump inicialmente dijo que se había realizado una resonancia magnética, aunque después aclaró al Wall Street Journal que en realidad fue una tomografía computarizada.

El médico presidencial también explicó previamente que las marcas visibles en una de las manos del mandatario estarían relacionadas con el uso de aspirina y los frecuentes apretones de manos durante actos públicos.

Por ahora, la expectativa sigue centrada en cuándo la Casa Blanca hará público el informe médico completo.

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