HBO confirmó que Euphoria termina con su tercera temporada

La exitosa y controvertida serie dramática “Euphoria” llegó oficialmente a su final. Tras la emisión del último capítulo de su tercera temporada, la cadena de televisión HBO confirmó que la producción concluye de manera definitiva con esta entrega, descartando la posibilidad de realizar una cuarta temporada en el futuro.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el creador, director y guionista de la ficción, Sam Levinson, en una entrevista concedida a un podcast de The New York Times.

Posteriormente, portavoces oficiales de HBO ratificaron la información al medio especializado Variety, sellando el destino de uno de los dramas juveniles más influyentes y comentados de la última década.

El desenlace del proyecto llega después de sortear significativos retrasos en la producción general de esta última entrega, motivados en gran parte por las complejas y cada vez más ocupadas agendas de sus estrellas principales.

Desde su debut en el año 2019, la serie sirvió como un trampolín directo al estrellato mundial para figuras de la talla de Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi.

Basada libremente en las vivencias personales de Levinson, “Euphoria” cautivó a la audiencia al seguir de cerca a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidiaban con problemas sumamente complejos como las adicciones, la identidad, el sexo, las redes sociales, el trauma y las dinámicas de amor y amistad.

Con una estética visual única y una cruda narrativa, la serie se despide de la pantalla chica consolidada como un fenómeno cultural e iconográfico para la televisión contemporánea.

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