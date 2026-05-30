“Euphoria 3”: fecha, hora y todo lo que debes saber sobre su gran final en HBO

La cuenta regresiva para el episodio final de la tercera temporada de “Euphoria” se encuentra en su punto más crítico, con los fanáticos al filo de su asiento para conocer el desenlace de cada uno de los personajes que cautivaron a la audiencia desde su lanzamiento en 2019.

Será durante la velada del domingo 31 de marzo cuando la plataforma de HBO Max lanzará el octavo episodio de la serie creada y dirigida por Sam Levinson.

Dicho capítulo lleva por título “In God we Trust (En Dios Confiamos)”, y durante sus casi dos horas de duración mostrará las consecuencias de los hechos ocurridos en el episodio siete, aquel que marcó el inesperado final de Nate Jacobs.

Y aunque la producción ha intentado mantener los detalles más importantes fuera del alcance del público, el adelanto liberado a través de plataformas como YouTube y TikTok promete una nueva ola de peligros para Rue, Cassie y Maddy. Estos van desde enfrentamientos armados, hasta una tensión extrema con la policía.

En una de las escenas que aparecen en el clip se puede escuchar a las fuerzas armadas decir: “Están rodeados”, mientras que en otra se muestra a Alamo diciéndole a un personaje de identidad desconocida: “Tú y yo estábamos destinados”.

Otra de las escenas que llamó la atención del público fue aquella en la que se retrata la preocupación de Ali Muhammad (Colman Domingo) por Rue (Zendaya), lo que habría encendido una ola de especulaciones sobre el posible final de la protagonista.

¿A qué hora se estrena el capítulo final de “Euphoria” desde HBO?

De acuerdo con un comunicado liberado por la plataforma de streaming, el octavo y último capítulo de “Euphoria 3” estará disponible en su catálogo de Estados Unidos a partir del domingo 31 de mayo de 2026 a las 9:00 p.m. ET.

Por su parte, en países de América Latina el horario varía de acuerdo a la zona horaria. Te compartimos algunos de ellos:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: – 7:00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú – 8:00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay – 9:00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay – 10:00 p. m.

“Euphoria” es una producción original de HBO, creada por Sam Levinson y lanzada en 2019, que sigue la vida de un grupo de adolescentes que se enfrentan a difíciles situaciones que involucran adicciones, problemas de identidad, relaciones y salud mental.

Su impacto la llevó a ganar premios como “Mejor serie dramática” en los People’s Choice Awards y en los “Critics’ Choice Awards”. Asimismo, permitió que Zendaya se alzara como ganadora en la categoría a “Mejor Actriz en Serie Dramática” en los Emmy, convirtiéndose en la más joven en alcanzar este logro.

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