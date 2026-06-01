Jeep llama a revisión más de 419,000 Grand Cherokee

Miles de propietarios de Jeep deberán prestar atención a una nueva llamada a revisión que involucra a uno de los modelos más populares de la marca.

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La compañía confirmó una campaña de servicio que afecta a más de 419,000 unidades de las Grand Cherokee y Grand Cherokee L por un problema relacionado con el funcionamiento de los airbags laterales.

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La medida surge tras detectar una anomalía en un componente electrónico encargado de gestionar el sistema de retención de los ocupantes. Aunque el inconveniente no se presenta de forma constante, las autoridades consideran que puede comprometer la respuesta de las bolsas de aire en determinadas circunstancias.

Qué está provocando el retiro

De acuerdo con la información presentada ante las autoridades estadounidenses, el origen del problema está en un software instalado en el módulo que supervisa los sistemas de seguridad pasiva del vehículo.

Ese fallo puede afectar la capacidad del sistema para interpretar correctamente ciertos impactos laterales. Como consecuencia, los airbags laterales podrían activarse con retraso cuando más se necesitan, reduciendo el nivel de protección para los pasajeros.

Los organismos reguladores señalaron que esta condición podría incrementar el riesgo de lesiones en caso de accidente y, además, impedir que los vehículos cumplan plenamente con los estándares federales de seguridad.

Los modelos involucrados

La campaña incluye una cantidad considerable de vehículos fabricados en distintos años. Según los registros oficiales, aproximadamente 278,905 unidades del Jeep Grand Cherokee L fabricadas entre 2023 y 2025 forman parte de la revisión.

A ellas se suman cerca de 140,130 ejemplares del Jeep Grand Cherokee producidos entre 2022 y 2026. Entre ambos modelos, la cifra alcanza las 419,035 unidades afectadas.

Jeep indicó que los vehículos construidos fuera del período investigado no presentan el inconveniente o cuentan con componentes suministrados por otro proveedor.

Cómo identificar el problema

Uno de los aspectos que más preocupa es que la falla puede permanecer oculta durante mucho tiempo sin mostrar síntomas evidentes para el conductor.

Sin embargo, cuando el sistema detecta una irregularidad, aparece una señal clara. La luz de advertencia del airbag permanece encendida de manera continua y suele estar acompañada por una alerta sonora cada vez que se pone en marcha el vehículo.

Ante esa situación, la recomendación es solicitar una inspección técnica lo antes posible para evitar riesgos innecesarios.

Probamos el Jeep Grand Cherokee 2026. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

La solución será gratuita

La buena noticia para los propietarios es que la reparación no requiere sustituir airbags ni realizar cambios importantes en el hardware del vehículo.

La solución consiste en actualizar el software del módulo responsable del sistema de retención. Los concesionarios autorizados instalarán una nueva programación desarrollada para corregir el defecto detectado.

Jeep informó que el trabajo se realizará sin costo para los clientes. Además, los propietarios podrán verificar si su SUV está incluido en la campaña consultando el número de identificación vehicular, conocido como VIN, a través de los canales oficiales de la marca o de los registros de retiradas de seguridad en Estados Unidos.

La notificación formal a los dueños de los vehículos afectados comenzará a enviarse durante las próximas semanas.

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