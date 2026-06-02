 Andreeva vs. Kostyuk, un duelo de semifinales de Roland Garros con carga geopolítica por el conflicto Rusia-Ucrania

La edición 2026 de Roland Garros tendrá una semifinal femenina marcada tanto por lo deportivo como por el contexto internacional. La ucraniana Marta Kostyuk, una de las jugadoras más destacadas de la temporada sobre tierra batida, avanzó por primera vez a una semifinal de Grand Slam y enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, quien selló su clasificación tras una contundente victoria en los cuartos de final del torneo parisino.

Kostyuk obtuvo su pase después de superar a su compatriota Elina Svitolina por 6-3, 2-6 y 6-2 en un duelo entre tenistas ucranianas. Horas más tarde, Andreeva, de 19 años, eliminó a la rumana Sorana Cirstea con parciales de 6-0 y 6-3 para asegurar su presencia entre las cuatro mejores del certamen. El enfrentamiento adquiere una dimensión adicional debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, un tema que ha acompañado al circuito femenino desde el inicio del conflicto hace cuatro años.

Marta Kostyuk after reaching Roland Garros semifinals:



"We played historical match today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially Kyiv. So many people dead. I want to give this match to Ukrainian people and their resilience. Thank you. Slava Ukraini!? pic.twitter.com/id5OdmV8iC — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 2, 2026

La propia Kostyuk volvió a referirse a la situación que atraviesa su país tras concluir su partido. La tenista explicó que la noche previa estuvo marcada por nuevos ataques sobre territorio ucraniano y dedicó su triunfo a sus compatriotas.

“Tuvimos una noche muy difícil otra vez en Ucrania, especialmente en Kiev, con muchas personas muertas”, declaró. “Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resistencia. ¡Slava Ukraini! (¡Gloria a Ucrania!)”.

Según las autoridades citadas en la información proporcionada, Rusia lanzó durante la noche cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas, provocando al menos 18 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Un enfrentamiento que trasciende la cancha

La jugadora ucraniana reveló que, antes de salir a la pista, se comunicó con familiares para conocer su situación tras los ataques.

“Le escribí a mi familia para saber si estaban bien. Eso es prácticamente todo lo que puedo hacer”, comentó. “Lo más importante que puedo hacer es sentarme aquí y hablar de ello para que más personas se enteren y no se acostumbren a esta vida terrible”.

Svitolina también hizo referencia a los acontecimientos ocurridos en Ucrania y aseguró que recibió noticias de amigos pocas horas antes de disputar el encuentro. “Es muy triste que todos tengamos que convivir con esta carga y este dolor cada día, y con el miedo de no saber qué traerá el día siguiente”, expresó.

Tras la eliminación, Svitolina indicó que dejará París para reunirse con la hija que tiene junto al tenista francés Gael Monfils, aunque afirmó que seguirá apoyando a Kostyuk en el torneo. “Espero que pueda ganar el título. Sería enorme para Ucrania”, señaló.

En el plano estrictamente deportivo, Kostyuk llega con ventaja en los enfrentamientos directos frente a Andreeva. La ucraniana domina la serie por 2-0 y logró el más reciente de esos triunfos durante la final de Madrid disputada hace un mes. Como ha ocurrido en otros cruces entre jugadoras ucranianas y rivales rusas o bielorrusas desde el inicio de la guerra, no hubo saludo en la red al finalizar aquel encuentro.

Andreeva, por su parte, disputará su segunda semifinal en Roland Garros. Consultada sobre el hecho de enfrentar a una rival ucraniana en medio del conflicto, restó importancia al aspecto político y aseguró que su atención está centrada únicamente en el tenis.

“Bueno, para mí no importa contra quién juegue”, afirmó. “Realmente intento jugar contra la pelota que viene hacia mí. Normalmente no me importa quién está al otro lado de la red, así que trato de concentrarme en el partido y en el plan de juego”.

Kostyuk también fue preguntada sobre la postura de algunas jugadoras rusas respecto a la guerra. “Desearía que hubiera una posición más clara sobre lo que está ocurriendo”, manifestó. “Especialmente cuando tu país está matando a otras personas. No sé cómo puedes dormir tranquilo por la noche sabiendo que esto está pasando y no tener nada que decir al respecto”.

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