Bizarrap prestará su voz para el doblaje en español de “Toy Story 5”

El talento latino sigue traspasando fronteras y haciéndose presente en distintos escenarios del mundo del entretenimiento. Prueba de ello es el productor musical Bizarrap, quien ha sido anunciado como parte del elenco oficial de voces en español de la próxima película de Disney y Pixar, “Toy Story 5“.

De acuerdo con un comunicado emitido por The Exclusive Agency, el artista argentino dará vida a un “excéntrico y protector” integrante de la comunidad de juguetes llamado ‘Santa de Jardín’.

Dentro del escrito también se confirmó que Bizarrap compartirá una escena con el juguete “pizza con anteojos”, que recientemente se anunció contará con la voz del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Por su parte, el artista hizo mención de este logro a través de su cuenta oficial de Instagram con una publicación en la que celebró esta hazaña: “Soy la voz de ‘santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los q se puede llegar haciendo lo que te gusta, capitulo 42”, mencionó.

De esta manera, el productor expande sus horizontes y explora una nueva faceta dentro de la pantalla grande. Sin embargo, su enfoque en el ámbito musical no se pierde, pues continúa presentándose en diversos festivales de Latinoamérica.

“Toy Story 5”: Una cinta llena de estrellas

Además de Bizarrap y Bad Bunny, la cinta de Pixar cuenta con un repertorio de artistas que han sumado su talento desde distintos ángulos. Otro de los nombres que se han asociado con la quinta entrega de la saga Toy Story es el de la cantante multipremiada Taylor Swift.

La noticia fue confirmada por la propia artista a través de una inesperada publicación desde sus redes sociales: “Siempre soñé con escribir para estos personajes que adoro desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección“, contó Swift a sus seguidores.

El tema en cuestión se titula “I Knew It, I Knew You” y, según lo revelado por la cantante, fue compuesta especialmente para la película cuyo estreno en cines está programado para el próximo 18 de junio.

Escrito y producido conjuntamente por Taylor Swift y Jack Antonoff, el esperado sencillo estará disponible en todas las plataformas de streaming y venta musical a partir de este viernes 5 de junio. Los interesados en no perderse el lanzamiento ya pueden “pre-ordenar” la canción desde Spotify y Apple Music.

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