iHeartRadio Music Festival 2026: BTS, Cardi B, Zara Larsson y más artistas confirmados

La cuenta regresiva para el aclamado Festival de Música iHeartRadio 2026 arrancó con la revelación oficial de los artistas que participarán en el evento que tendrá lugar a partir de los próximos 18 y 19 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El anuncio fue dado a conocer a través de un emocionante video en redes sociales donde se mostró a cada uno de los famosos que se subirá al escenario y cantará sus más grandes éxitos: “Mi grupo de chat se está volviendo loco ❤️ 🔥🙂 ↕️ ¡Nos vemos en Las Vegas!”, se dijo en el post del evento.

De acuerdo con el post, BTS, Benson Boone, Cardi B y Zara Larsson son algunos de los famosos que encabezarán el repertorio de presentaciones que se llevan a cabo año con año para celebrar lo mejor de la música.

El festival, conducido por el comunicador Ryan Seacrest, también contará con actuaciones de Goo Goo Dolls, Kenny Chesney, Lainey Wilson, Major Lazer, Muse, Snoop Dogg y Weezer. Sin embargo, se dijo que nuevos nombres serán anunciados durante los próximos meses.

“El iHeartRadio Music Festival se trata de reunir a los artistas más importantes de todos los géneros para dos noches inolvidables, y el cartel de este año refleja la increíble diversidad de la música actual”, declararon Tom Poleman, director de programación, y John Sykes, presidente de empresas de entretenimiento de iHeartMedia.

¿En dónde ver el iHeartRadio Music Festival 2026?

El evento se transmitirá por las estaciones de radio de iHeartMedia en más de 150 ciudades de todo el país. Para aquellos que no puedan asistir, las presentaciones se transmitirán en vivo por las plataformas de Disney+ y Hulu para suscriptores.

“Desde superestrellas mundiales hasta íconos favoritos del público, estamos emocionados de ofrecer una vez más una experiencia inigualable en vivo y en streaming que llega a millones de fans en todo el mundo, ya sea que estén en el recinto, escuchando nuestras estaciones a nivel nacional o viéndolo en Disney+ y Hulu”, destacaron Poleman y Sykes.

Las entradas generales saldrán a la venta el 12 de junio a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico). Los titulares de tarjetas Capital One tendrán acceso prioritario a la preventa a partir del 10 de junio a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) y podrán añadir un Capital One Access Pass a su compra para asistir a una fiesta previa al concierto de Weezer el 18 de septiembre.

Seguir leyendo:

• Conoce a los máximos ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026

• Los looks más destacados de la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards 2026

• Taylor Swift ganó el premio de iHeartRadio como Artista del Año