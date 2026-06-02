Joven recién graduado murió tras recibir un disparo aleatorio cuando iba a un partido de béisbol en Indiana

Autoridades informaron que un joven identificado como Brett Scrogham, de 23 años, falleció tras resultar herido en un tiroteo ocurrido en el centro de Indianápolis.

Según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD), el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. del jueves en un estacionamiento cercano al estadio Victory Field.

Scrogham se dirigía a encontrarse con sus padres para asistir a un partido de los Indianapolis Indians cuando fue alcanzado por un disparo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al joven con una herida de bala.

Fue trasladado de emergencia a un hospital local en estado crítico, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento el sábado.

La investigación sigue abierta

Las autoridades informaron que una persona fue retenida inicialmente en la escena, pero posteriormente quedó en libertad.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos ni se ha identificado públicamente a un sospechoso.

Los investigadores continúan recopilando evidencia y solicitaron la colaboración de cualquier persona que posea información relacionada con el caso.

La policía no ha divulgado detalles sobre el origen de los disparos ni las circunstancias exactas que rodearon el ataque.

Un estudiante que destacaba por su rendimiento académico

La muerte de Scrogham ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria.

El joven acababa de graduarse de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana, una de las instituciones académicas más reconocidas del estado.

Además, había sido incluido entre los 100 mejores estudiantes de la facultad, un reconocimiento reservado para alumnos con un desempeño académico y liderazgo sobresalientes.

Quienes lo conocían describen a Scrogham como una persona trabajadora, amable y comprometida con su futuro profesional.

Su amigo y compañero de estudios James Wilson recordó que Scrogham tenía grandes aspiraciones en el mundo empresarial. Según relató a Fox 59, el joven estaba interesado en el desarrollo inmobiliario y en proyectos relacionados con viviendas asequibles.

“Estaba muy orgulloso de haber sido reconocido entre los mejores estudiantes”, señaló Wilson.

Añadió que Scrogham imaginaba construir complejos residenciales y desarrollar propiedades destinadas a ampliar las opciones de vivienda para personas de bajos ingresos.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, lamentó públicamente la muerte del joven.

En un comunicado, calificó el hecho como un acto de violencia injustificable y expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la víctima.

“El uso de la violencia en cualquier parte de nuestra comunidad es inaceptable, especialmente cuando cobra la vida de una persona inocente que simplemente disfrutaba de los espacios y actividades que ofrece nuestra ciudad”, señaló.

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