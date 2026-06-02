Knicks y Spurs abren las Finales de la NBA: una oportunidad de hacer historia frente al obstáculo “más difícil”

Las Finales de la NBA comenzarán con dos franquicias que buscan poner fin a largas esperas y añadir un nuevo capítulo a su historia. Los New York Knicks y los San Antonio Spurs iniciarán la disputa por el campeonato después de superar exigentes recorridos en los playoffs, con figuras como Karl-Anthony Towns y Victor Wembanyama al frente de sus respectivos equipos.

Para los Knicks, la serie representa su regreso a la instancia decisiva por primera vez desde 1999. La organización neoyorquina intentará conquistar un título que no obtiene desde 1973, mientras que los Spurs regresan a las Finales tras más de una década de ausencia impulsados por el impacto del francés Victor Wembanyama, quien lideró a su equipo durante la postemporada y fue elegido como el mejor jugador de las finales de la Conferencia Oeste.

La antesala del primer partido estuvo marcada por las emociones expresadas por Towns, quien destacó el significado personal que tiene disputar unas Finales con el equipo al que ha seguido desde niño. El pívot recordó especialmente a su madre y la relación de su familia con la ciudad de Nueva York.

“Significa mucho por mi madre. Cuando emigró desde República Dominicana a Nueva York, vio por primera vez el Madison Square Garden y sintió la energía que la ciudad tiene por el Garden y por los Knicks”, explicó el jugador durante una rueda de prensa.

Towns relató que, pese a no ser una gran conocedora del reglamento del baloncesto profesional, su madre comprendía la importancia histórica del escenario donde los Knicks disputan sus encuentros.

“Mi madre, incluso hasta el día en que falleció, no entendía mucho de las reglas de la NBA, pero sí sabía una cosa: que solo los mejores juegan y rinden en el Madison Square Garden”, afirmó.

Nacido y criado en Piscataway, Nueva Jersey, e internacional con la selección de República Dominicana, Towns llegó a los Knicks la temporada pasada. El jugador aseguró que formar parte de un equipo que ha devuelto a la franquicia a las Finales tiene un valor especial para él y sus seres queridos.

Wembanyama pide concentración antes del mayor desafío

En el lado de San Antonio, el discurso estuvo centrado en evitar cualquier exceso de confianza tras la eliminación de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA. Wembanyama reconoció que la clasificación provocó una reacción emocional poco habitual en él, pero dejó claro que el objetivo aún no está cumplido.

“La emoción fue algo que no sentía desde hace mucho tiempo, ni siquiera sé desde cuando”, confesó el francés al recordar la serie contra Oklahoma City.

El joven jugador rompió a llorar tras sellar el pase a las Finales, aunque insistió en que el equipo debe enfocarse rápidamente en la serie por el campeonato.

“Volver a bajar después de esto es un reto“, dijo Wembanyama. “No hemos terminado nada todavía, tenemos que aterrizar y darnos cuenta de que aún no hemos hecho lo más difícil”.

El pívot reiteró que la misión de los Spurs está lejos de concluir y subrayó la necesidad de aprovechar las horas previas al inicio de la serie para reenfocar la atención en el siguiente objetivo.

“Nuestro trabajo está lejos de acabarse. Así que tenemos unas… no sé, ¿qué hora es?, unas treinta y pico horas para reenfocarnos”, señaló.

Wembanyama llega a las Finales después de firmar una sobresaliente actuación en los playoffs. El francés promedia 23,2 puntos, 10,8 rebotes y 3,5 tapones por encuentro, además de convertirse en el jugador más joven desde Tom Heinsohn en 1957 en liderar a su equipo en anotación durante el camino hacia las Finales de la NBA.

Con dos franquicias históricas frente a frente, la serie pondrá en juego algo más que el trofeo Larry O’Brien: la posibilidad de romper largas sequías y escribir una nueva página en la historia de la liga.

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