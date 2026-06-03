Ciudadanos de Orange salen a votar para ver un cambio en sus comunidades

Los votantes del condado de Orange salieron este martes a votar para elegir a sus varios nuevos supervisores y un tesorero del condado, además de ejercer su derecho para decidir el resultado de otros muchos escaños a nivel estatal, como quién será el próximo gobernador de California.

Las elecciones del martes ponen fin a meses de campaña y a los millones de dólares gastados por grupos de interés para determinar quién dictará las normas en el futuro. Y la comunidad de Santa Ana salió desde temprano a alzar la voz a través del voto.

“Me siento muy feliz de que ya haya metido mi voto; no hubo espera, fue rápido”, dijo Ana, una señora que fue al centro comunitario de Jarome Park por la mañana.

Aunque muchas de las elecciones que se celebraron solo determinan quién pasa a la segunda vuelta en noviembre, los candidatos que se disputan cargos en el condado de Orange pueden ganar directamente en las primarias si superan la mayoría de los votos emitidos.

Y este año, los residentes de Santa Ana buscan candidatos que hablen con claridad sobre temas que a algunos de ellos les parecen importantes, como las redadas de inmigración y el costo de vida, que siguen aumentado significativamente.

Los residentes de Santa Ana salieron a votar el martes en las elecciones primarias. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Creo que lo único que todos queremos es que los representantes no nos compliquen la vida”, dijo José mientras salía con su hijo del centro de votación de la escuela McFadden, en Santa Ana. “Hoy en día todo es muy caro, el coste de la vida no deja de subir y estamos cansados; no solo queremos que se escuche nuestra voz, sino también ver cambios”.

Residentes como Mario Roblero, quien también asistió al mismo centro de votación, dijeron que ha pasado demasiado en el último año para que la comunidad no salga a votar. Por ejemplo, los operativos de inmigración afectaron considerablemente a la comunidad y a la economía. Con arrestos que a menudo se realizaban con fuerza excesiva.

Entre ellas, uno de los casos es el de Narciso Barranco, un hombre de 48 años que fue detenido de forma violenta por agentes federales de inmigración frente a un IHOP en Santa Ana el 21 de junio de 2025. Según se ve en un vídeo que se volvió viral, en el que los agentes lo inmovilizaron en el suelo, le rociaron con gas pimienta y le propinaron puñetazos repetidamente.

O cómo después de las redadas del 6 de junio, las autoridades respondieron a las manifestaciones que ocurrieron en el centro de Santa Ana, en las que se utilizaron gas pimienta y gas lacrimógeno contra los manifestantes, y se les dispararon balas de goma y munición “menos letal”.

“Al principio no pensaba votar, pero me dije: ‘No, tengo que votar; aunque el futuro parezca sombrío y desolador, tenemos que esforzarnos por cambiarlo’”, dijo Roblero, quien acudió al centro de votación con su novia. “Estuvimos manifestándonos todo el año pasado y a principios de este año; es agotador, te sientes como si nada pasara ni cambiara, pero, aun así, votar también forma parte de ese cambio, y la cuestión es que votes por lo que crees que es mejor y luego esperas que todo salga bien”.

En el Centro Recreativo Salgado, en Santa Ana, nos dimos cuenta de que gran parte de las personas que iban a votar lo hacían depositando sus boletas en las urnas ubicadas fuera de los centros. Allí se percibía el mismo sentimiento entre los votantes latinos: muchos parecían cansados, no físicamente, sino mentalmente.

Un niño acompaña a su padre a dar su voto. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Asalia Vázquez, quien asistió al centro de Salgado después de salir temprano del trabajo, dijo que estaba contenta de haber votado. Explicó, que, para ella, no se trata solo de votar por un candidato que impulse cambios; va más allá de eso.

“¿Quién ha demostrado más humanidad? Porque creo que ahora mismo nos falta mucha”, dijo al hablar sobre la situación migratoria. “Creo que es importante que todos los que puedan votar lo hagan, que estudien bien a los candidatos y voten”.

Gran participación

En otro centro de votación en Santa Ana, en la ubicación de la tienda Suavecito, la gente también empezaba a llegar después de las 3 p.m. Según los voluntarios del centro, el número de residentes que asistían venía en olas, y la mayoría optaba por votar en persona.

La mayoría de los votantes señalan la asequibilidad como un factor determinante en su decisión de voto. Cerca del 70 % de los californianos se muestran preocupados por la escalada de los precios de la gasolina y por su capacidad para estirar sus salarios, dado que la mayoría percibe que sus ingresos se están quedando rezagados frente a la inflación.

Además, el 60 % opina que una acción militar de Estados Unidos contra Irán perjudicará sus finanzas personales. Desde hace ya más de un año, los californianos han albergado un sentimiento de pesimismo y desasosiego respecto a la economía; hoy en día, una cifra récord predice que se avecinan tiempos financieros difíciles para Estados Unidos.

“Creo que muchos de nosotros queremos a alguien que esté del lado de la gente y lo demuestre, no solo lo diga”, dijo Jacky. “Y me siento realmente bien con mi voto; creo que Bacerra ha demostrado muchísimas cualidades excelentes, y pienso que veremos algunos cambios positivos si resulta elegido”.

Para conocer los resultados de las elecciones en el condado de Orange visita https://ocvote.gov/.