Lexus cancela uno de sus eléctricos más ambiciosos

Las señales de enfriamiento que atraviesa el mercado de los vehículos eléctricos siguen obligando a los fabricantes a tomar decisiones difíciles. Ahora fue Lexus la que decidió ajustar sus planes y dejar fuera de su hoja de ruta a uno de los proyectos más importantes que tenía en desarrollo.

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La firma premium de Toyota optó por detener el programa del LF-ZC, un sedán eléctrico que estaba destinado a convertirse en uno de los referentes tecnológicos de la marca. La noticia marca un cambio relevante dentro de la estrategia de electrificación que Lexus había presentado en los últimos años.

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El modelo había despertado gran expectativa desde su presentación como prototipo en el Salón de Tokio de 2023. Su diseño futurista y las innovaciones prometidas lo colocaban como una de las apuestas más ambiciosas de la compañía para competir en el segmento premium.

Un cambio provocado por el mercado

Según reportes de la industria, la decisión no está relacionada con problemas de desarrollo o dificultades técnicas. El principal motivo estaría vinculado a la evolución de la demanda global de vehículos eléctricos.

Interior del Lexus LF-ZC. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Los fabricantes han comenzado a revisar inversiones y calendarios ante un crecimiento más lento de lo esperado en algunos mercados. Los segmentos de lujo, donde los precios suelen ser elevados, también han mostrado señales de desaceleración.

Frente a este escenario, Lexus habría decidido concentrar recursos en proyectos con mayores posibilidades comerciales a corto y mediano plazo.

Un modelo llamado a liderar la nueva era

El LF-ZC no era un vehículo cualquiera dentro de la planificación de la marca. Su misión consistía en estrenar una nueva generación de tecnologías destinadas a los futuros eléctricos de Lexus.

La compañía había adelantado que incorporaría una plataforma específica para vehículos eléctricos, baterías más eficientes y una arquitectura electrónica completamente renovada.

Su silueta de sedán deportivo también buscaba competir directamente con algunos de los modelos eléctricos más avanzados de Europa y Asia, un segmento donde la competencia se ha vuelto cada vez más intensa.

Lexus LF-ZC. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Lexus no abandona la electrificación

Aunque el LF-ZC no llegará a producción, esto no significa que Lexus esté abandonando sus objetivos eléctricos. La marca mantiene su intención de ampliar su oferta de vehículos de cero emisiones, aunque ahora parece dispuesta a hacerlo con un ritmo más prudente.

La estrategia actual apunta a priorizar proyectos que respondan mejor a las condiciones reales del mercado y a las preferencias actuales de los consumidores.

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