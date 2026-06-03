México será eliminado por Bélgica en la segunda ronda del Mundial, según un cálculo matemático

Dicen que la tercera es la vencida y a eso se aferra la selección de México en el ya cercano Mundial 2026, pero de acuerdo a la frialdad de los números y el modelo matemático del afamado economista alemán Joachim Klement, el Tricolor no tiene grandes opciones y será eliminado por Bélgica al iniciar la segunda ronda.

Después de que este experto, que ha pronosticado al ganador de las tres últimas ediciones mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, puso como ganador a Países Bajos, también aprovechó para sacar las probabilidades de ganar de México y según su ecuación matemática, realmente mató las ilusiones aztecas.

MÉXICO, LEJOS DEL TÍTULO? SEGÚN LAS MATEMÁTICAS ???



El economista Joachim Klement, famoso por acertar a los últimos tres campeones del mundo, ya hizo su predicción para 2026? y no trae buenas noticias para el Tri.



Su modelo coloca a México fuera antes de Cuartos de Final. pic.twitter.com/2eWQj6kBhK — CRACKS MX (@mx_cracks) May 28, 2026

Para no ir más lejos, Klement estableció que México terminará como uno de los mejores terceros lugares de la competencia y que en la siguiente fase el seleccionado de Bélgica mandará a descansar a uno de los tres equipos anfitriones de esta histórica competencia con 48 equipos repartidos en las sedes de Estados Unidos, México y Bélgica.

El pronóstico de este experto en la ciencia exacta de las matemáticas sin duda es un golpe certero para las ilusiones mexicanas que esperan que la tercera sea la vencida al fungir como locales en una justa mundialista y donde no hace mucho, el técnico Javier Aguirre comentó que la celebración del Mundial es algo irrepetible, sobre todo como locales, por lo cual dijo que espera aprovechar la localía como lo hizo Inglaterra en 1966, pero que ha sido replicado por Alemania en 1974, Argentina 1978 y Francia 1998.

Mi pronóstico es

Mexico 8 0 Sudafrica

México 2 0 Corea del Sur

México 4 0 República Checa

En la siguiente fase también gana.@martindelp @RusoZamogilny https://t.co/F7DmdyOKeT — Conejo19 (@Conejitoazul19) May 29, 2026

México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la primera fase, pero desde ahí Klement coloca a México como mejor tercer lugar, pues coloca a Corea del Sur como líder del grupo, sin tomar en cuenta que el equipo mexicano en las dos ocasiones que se ha enfrentado a esta selección en una justa mundialista ha salido con banderas desplegadas al imponerse 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018.

Después enumera a Chequia como segundo lugar y a México como uno de los mejores terceros lugares junto a selecciones como Escocia, Estados Unidos, Costa de Marfil, Suecia, Egipto, Noruega y Argelia, que le permitirán avanzar a la siguiente fase, donde se verán las caras con Bélgica y hasta ahí acabará el papel de México en el Mundial 2026.

Joachim Klement aseguró que estos cálculos no representan una predicción definitiva. Se trata de probabilidades basadas en estadísticas y antecedentes, por lo que factores como el rendimiento deportivo, la presión del torneo y las sorpresas propias de una Copa del Mundo pueden cambiar cualquier escenario.

Joachim Klement predice que México no llegará al quinto partido en el Mundial 2026. #Deportes https://t.co/50SG1q2JGJ pic.twitter.com/VmgiiKuauP — Uno TV (@UnoNoticias) May 28, 2026

Así que, más allá de pronósticos, de cálculos, de ecuaciones, de simulaciones, México conoce su presente y sobre eso puede manejar su futuro, en donde 120 millones de mexicanos esperan que las manecillas del reloj jueguen a favor del Tricolor.

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