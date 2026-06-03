Millie Bobby Brown habla sin filtros sobre su experiencia como mamá

La actriz británica Millie Bobby Brown vuelve a sorprender al abrir la puerta a su vida privada y dar una mirada inédita a su dinámica familiar como mamá tras la adopción de una pequeña en 2025.

La famosa compartió su testimonio a través de un video promovido por la UNICEF desde la iniciativa “My Parenting Journey”, en la cual distintas personalidades comparten sus reflexiones sobre la crianza.

Durante su participación, la estrella de “Stranger Things” apuntó a que uno de los retos que se ha enfrentado es la incertidumbre y curva de aprendizaje que conlleva el ser madre, pues no siempre se tiene la respuesta adecuada.

“Están haciendo algo y piensas: ‘¿Es normal? ¿Lo hacen?’ Y entonces llamo a mi mamá. Ella es como mi 911. ‘Mamá, ¿hice esto? ¿Mis hermanos lo hicieron?’ Y ella me dice: ‘Oh, es completamente normal. Lo hacen todo el tiempo’”, dijo la embajadora de buena voluntad de UNICEF.

En este sentido, la joven de 22 años destacó la importancia de contar con una red de apoyo a la que recurrir en estos casos. En su experiencia, este círculo cercano se compone no solo de su esposo, madre y familia inmediata, también pertenecen amigos que ha hecho a lo largo del camino.

“Es muy bueno tener apoyo. Y si no puedo llamar a mi madre, llamo a mi suegra. Es igual. Es muy reconfortante escuchar palabras de aliento (…) Mi esposo y yo siempre decimos: ‘Hoy fue hoy y mañana será mañana. Vamos a dormir’. Lo tomamos día a día”, continuó.

Sobre las satisfacciones que ser mamá ha traído a su vida, la famosa comentó: “Nadie me preparó para el amor que sentiría. La gente dice que ama a sus hijos. No entiendo cómo es posible que eso suceda en mi corazón. No sé cómo ese sentimiento puede ser tan abrumador. Es simplemente incomprensible”.

Para finalizar, Brown hizo hincapié en la enseñanza que desea inculcar en su hija desde temprana edad: el apoyo femenino: “Intento aprender todo lo que puedo e incorporarlo a su vida para que conozca un entorno donde las niñas apoyan a las niñas, las mujeres tienen éxito y cumplen sus sueños”, señaló.

Esta no es la primera vez que Millie Bobby Brown se sincera sobre el rol más retador de su vida. En noviembre del año pasado concedió una entrevista a la revista Vogue en la que reflexionó sobre su nueva realidad como mamá.

“No veo que tener tu propio hijo sea realmente diferente a adoptar. Ha sido un viaje hermoso e increíble, ya nos ha enseñado muchísimo (…) Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”, comentó en ese entonces.

Una maternidad deseada

Agosto de 2025 fue el mes en el que la pareja conformada por Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron ante el mundo que su familia daba la bienvenida a una integrante más a través de la adopción.

El anuncio fue hecho desde la cuenta de Instagram de la actriz, en un emotivo mensaje que selló el compromiso de ambos famosos por tomar su nuevo rol de papás con toda la seriedad y amor.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé (…) Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y luego fueron tres. Amor, Millie y Jake Bongiovi”, expresaron ante sus millones de seguidores desde la plataforma.

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