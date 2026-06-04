André Jardine reconoció que decidió irse y dejar abierta la puerta para otro ciclo en el América

Frente a las versiones que han surgido sobre una relación muy espinosa y belicosa que derivó en la salida del América del técnico André Jardine, el entrenador amazónico aclaró en conferencia de prensa que la decisión de irse fue de él por el desgaste de la relación entre ambas partes.

“Aclarar para que no haya rumores. Terminado el torneo, fuimos digiriendo. Nos dimos tiempo de pensar el futuro, el siguiente paso y en mí fue creciendo un sentimiento de pensar la continuidad por varios aspectos. Por eso no descartó que exista otra nueva oportunidad de regresar al América”, destacó.

"ES UN CIERRE DE PRIMERA ETAPA, PERO IMAGINO UNA SEGUNDA CON AMÉRICA"??



André Jardine reconoció que el final de este ciclo podría representar solo el cierre de una primera etapa en el América, dejando abierta la puerta para un posible regreso en el futuro. ?? pic.twitter.com/A06M9ottyf — Claro Sports (@ClaroSports) June 4, 2026

“El desgaste de tres años al frente de un club con esta exigencia que tiene América, que lleva al entrenador a trabajar a un límite en todos los sentidos. Tres años te parecen días, te vienen las canas, un cansancio más grande de lo normal. Por más que tenga el cariño por el club, por los jugadores, el desgaste ya era bastante grande”, aseguró el estratega.

Jardine también dijo que: “Yo tuve una primera conversación con Baños exponiéndole mis sentimientos; me dijo que es normal. Yo con tres años me siento muy cansado con la presión, no me imagino a Baños con más tiempo; hay que admirarlo porque no es fácil”.

? André Jardine explicó su salida del América:



"El desgaste ya era grande. Con jugadores, con directiva… El club y yo sentimos que era lo mejor cerrar esta etapa".



El brasileño aseguró que necesita "tomar oxígeno". https://t.co/tjSGDt546h pic.twitter.com/bHiAzF6VhW — PressPort (@PressPortmx) June 4, 2026

“Después hubo una segunda junta con Emilio; hablamos las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza, dejamos pasar algunos días para tomar la decisión y ahí el club pasó a tener los mismos pensamientos que yo. Cerramos esta etapa, después de lo que hicimos aquí, proteger un poco las relaciones”, destacó el estratega con los mejores números en la historia del América.

Jardine en su última conferencia como técnico del América precisó que la ruptura en la relación con el equipo americanista se debió a varios factores y que después de la eliminación con Pumas le dijo a la directiva que se tomaría unos días para analizar la situación, pero dejó en claro que no fue por una ruptura con la directiva o por diferentes visiones.

Me rompe el corazón ver a André Jardine llorando en su despedida, se quería quedar en el América y lo obligaron a irse??



Duele verlo así porque siempre lo habíamos visto feliz aquí?? pic.twitter.com/ImNlAPOxZx — Roberto Haz (@tudimebeto) June 4, 2026

El entrenador más ganador en la historia del equipo mencionó que: “Fue una decisión de ambas partes al ver que el desgaste de este ciclo ya era grande por los tres años que se vivieron”, resaltó Jardine, a quien también se le atribuye que en el reciente torneo tomó malas decisiones con las contrataciones de Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius, quienes finalmente no dieron los resultados esperados.

Jardine también comentó que después tuvo otra plática con Santiago Baños y con el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, llegando a la conclusión ambas partes de que la relación estaba desgastada y que lo mejor era acabar con el proyecto.

Expuso que los gastos que tuvo la empresa que administra al América, como la remodelación del Estadio Azteca y la llegada de una nueva directiva, no fueron la causa de su salida, sobre todo porque reconoció que la forma como se distribuyen los recursos permite tener bien atendidos a los técnicos, pero es un hecho que las fuertes inversiones de otros equipos generan mayor competencia.

?? Entre cánticos de la afición, aplausos y rodeado de los títulos que conquistó con el América, André Jardine vivió su última convivencia con los aficionados.



? Así fue el adiós de un histórico. #América pic.twitter.com/aKSVxvS7h5 — Edgar Morales (@edddgarm) June 4, 2026

“Esta liga es complicada, los otros equipos meten mucho dinero, 10 o 15 millones. Cruz Azul es un merecedor de ese título. Hay cinco o seis equipos que por su forma compiten arriba; ahora queda dar pasos al frente para volver a pelear”, concluyó.

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