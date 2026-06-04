Esteticista muere presuntamente a manos de su exesposo en Louisiana en medio de disputa por la custodia de sus hijas

Una mujer de 28 años fue hallada muerta en su apartamento en Louisiana en un caso que las autoridades investigan como un posible homicidio-suicidio. Su exesposo fue encontrado poco después con una herida de bala aparentemente autoinfligida.

La víctima fue identificada como Meridian Thomas Woodson, una esteticista de 28 años y madre de dos niñas pequeñas, quien fue encontrada muerta el jueves en su apartamento de Elmwood, en el estado de Luisiana.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish, los agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre una alteración. Al ingresar a la vivienda encontraron a la mujer sin vida.

Poco después, los investigadores localizaron un vehículo vinculado al caso en un estacionamiento cercano. En su interior se encontraba Kody Woodson, de 30 años y exesposo de la víctima, con una herida de bala aparentemente autoinfligida.

Las autoridades no han divulgado oficialmente la causa de muerte de Meridian ni han anunciado conclusiones definitivas sobre el caso, que continúa bajo investigación.

Una disputa judicial por la custodia de las hijas

Según documentos judiciales, la expareja mantenía una disputa legal por la custodia de sus hijas, de 4 y 7 años de edad.

Ambos tenían prevista una audiencia judicial para el próximo 18 de junio como parte del proceso.

Los expedientes muestran que el conflicto legal se había extendido durante varios años y que ambas partes habían presentado acusaciones mutuas relacionadas con episodios de violencia doméstica.

En documentos presentados durante el proceso de divorcio, Meridian afirmó que su exesposo había ejercido violencia física y psicológica en varias ocasiones.

Entre las denuncias figura un supuesto incidente ocurrido después de que ella manifestara su intención de divorciarse en enero de 2024. También aseguró que, durante otra discusión, escuchó el sonido característico de un arma siendo preparada antes de encontrar a Kody armado dentro del apartamento.

En los registros judiciales también aparecen declaraciones atribuidas al hombre durante una discusión, en las que presuntamente responsabilizaba a la víctima por los episodios de violencia.

Por su parte, Kody Woodson negó gran parte de las acusaciones y presentó sus propios señalamientos ante los tribunales.

En su respuesta judicial afirmó que Meridian tenía antecedentes de conductas violentas hacia él y citó un episodio ocurrido en febrero de 2024, cuando ella fue arrestada tras una disputa doméstica ocurrida frente a las dos niñas.

La mujer sostuvo posteriormente que actuó en defensa propia y argumentó que las pruebas presentadas en su contra habían sido sacadas de contexto.

Conmoción entre familiares y allegados

La muerte de Meridian ha generado consternación entre familiares y amigos.

Una campaña de recaudación de fondos organizada tras el hecho la describe como una persona querida por quienes la rodeaban y destaca su estrecha relación con su extensa familia.

“Meridian era una luz en la vida de todos”, señala la iniciativa, que también la recuerda como una figura maternal para muchos de sus 23 hermanos.

Mientras avanza la investigación, las autoridades no han revelado información adicional sobre la situación de las dos menores ni sobre los resultados preliminares de las pesquisas.

Sigue leyendo:

–Arrestan en Louisiana a maestra acusada de conducta inapropiada con un menor

–De Maestra del Año a acusada penal: arrestan a profesora en Louisiana por abuso infantil

–Niño de 5 años muere por desnutrición en Louisiana: pesaba 19 libras por presunta negligencia de sus padres