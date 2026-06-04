Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento en Nueva York

Un hombre fue encontrado muerto dentro de un apartamento en el Bronx, Nueva York, después de que trabajadores de construcción alertaran sobre un fuerte olor proveniente de la vivienda.

La Policía de Nueva York respondió el miércoles a una llamada al 911 realizada alrededor de la 1:20 de la tarde en un edificio ubicado en Longview Avenue, en el Bronx.

Según información preliminar citada por el New York Post, trabajadores que realizaban labores de renovación en la propiedad detectaron un fuerte olor que provenía de uno de los apartamentos y notificaron la situación.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre adulto.

La víctima presentaba una herida de arma blanca

Las autoridades señalaron que el fallecido tenía una herida punzocortante en el pecho.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la muerte habría ocurrido varios días antes del hallazgo.

Personal de emergencias médicas acudió al lugar y confirmó el fallecimiento en la escena.

Posteriormente, investigadores y equipos especializados realizaron labores de procesamiento de evidencia dentro del inmueble mientras el cuerpo era retirado para su examen forense.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido divulgada oficialmente.

Tampoco se han anunciado arrestos relacionados con el caso.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte y esperan que los resultados de la autopsia ayuden a determinar con mayor precisión el momento y las causas del fallecimiento.

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