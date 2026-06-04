Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 junio de 2026

Estarás muy influenciado por la Luna en tu signo, invitándote a tomar decisiones que pueden marcar tu futuro en el amor, las amistades y los vínculos en general. También puede surgir la oportunidad de conectar con alguien especial, despertando en ti sentimientos genuinos y afecto.

Horóscopo de amor para Capricornio Puedes experimentar problemas en tu vida romántica, particularmente si tu pareja es igual de estresada que tú. No saquen la frustración uno con el otro. Hablen honestamente juntos y si lo necesitan, quéjense de todos los demás, que los ayude a crean un lazo entre ustedes que resulte en un acuerdo inesperado.

Horóscopo de dinero para Capricornio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.