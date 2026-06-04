Madre de dos hijos fue asesinada mientras trabajaba en un restaurante de Ohio: exnovio enfrenta cargos de homicidio

Una mujer de 27 años fue asesinada presuntamente por su expareja mientras atendía clientes en un restaurante de Ohio. La víctima, madre soltera de dos niños, murió tras ser apuñalada en plena jornada laboral. El sospechoso, que se encontraba en libertad condicional por delitos previos, fue arrestado poco después del ataque.

Alyssa Hill, de 27 años, fue atacada el martes dentro de un restaurante Skyline Chili en la localidad de Norwood, en el área metropolitana de Cincinnati, según informó WKRC.

Según las autoridades, el presunto agresor, Rick Wright, de 37 años, ingresó al establecimiento y la apuñaló por la espalda mientras ella atendía a clientes en el comedor del local, donde trabajaba desde hacía varios años.

Compañeros de trabajo y clientes llamaron de inmediato a los servicios de emergencia mientras el atacante escapaba a pie.

Hill fue trasladada a un hospital de la zona, donde posteriormente falleció a consecuencia de las heridas.

El sospechoso fue detenido poco después

La policía localizó a Wright en una sucursal bancaria cercana al lugar del crimen y procedió a su arresto.

Testigos relataron que el hombre salió esposado del banco mientras observaba a las personas que se encontraban alrededor.

Wright enfrenta cargos por asesinato y agresión y permanece detenido en la cárcel del condado de Hamilton.

Durante su audiencia inicial, un juez ordenó que permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza.

De acuerdo con documentos judiciales, Wright se encontraba en libertad condicional al momento del ataque tras haber sido condenado por agredir a un agente policial.

Además, registraba antecedentes por agresión, tráfico de drogas y robo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del homicidio.

“Hizo todo lo correcto”

Amigos y allegados de Hill señalaron que la relación entre ambos había terminado tiempo atrás.

Según Tessa Lowery, amiga de la infancia de la víctima, Hill decidió poner fin al vínculo luego de identificar conductas preocupantes en su entonces pareja.

“Reconoció todas las señales de alerta en los pocos meses que estuvieron juntos y se fue. Hizo todo lo que debía hacer”, afirmó Lowery.

Familiares y amigos describieron a Hill como una persona trabajadora y comprometida con sus seres queridos.

Según una campaña de recaudación de fondos creada tras su muerte, era el principal sustento económico de sus dos hijos pequeños y trabajaba los siete días de la semana para mantener a su familia y ayudar a cubrir gastos médicos de su padre.

Kayla Elliott, una de sus amigas cercanas, la recordó como una mujer generosa y solidaria.

“Tenía un corazón bondadoso y siempre sabía qué decir cuando alguien necesitaba apoyo. Era el tipo de persona que daba todo por ayudar a los demás”, expresó.

Sus allegados destacan que sus hijos y su familia constituían el centro de su vida, una dedicación que, aseguran, se reflejaba en cada una de sus acciones.

Las autoridades continúan recopilando pruebas mientras el caso avanza en el sistema judicial.

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