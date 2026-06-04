Panamá derrota a República Dominicana y se despide de su afición con triunfo antes del Mundial 2026

La selección de Panamá dejó buenas sensaciones en su penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial 2026 al imponerse por 4-2 sobre República Dominicana en un encuentro intenso disputado ante su afición en el estadio Rommel Fernández.

El equipo dirigido por el combinado canalero mostró contundencia en ataque y capacidad de reacción en momentos clave para quedarse con una victoria que fortalece la confianza de cara a la máxima cita del fútbol internacional.

República Dominicana exigió desde el inicio

El conjunto dominicano arrancó el compromiso con una propuesta agresiva, presionando la salida panameña y buscando generar peligro en campo rival.

Una de las primeras oportunidades llegó por medio de Mariano Díaz, quien aprovechó una incursión ofensiva de Luiyi de Lucas, aunque la defensa panameña respondió a tiempo para evitar la caída de su arco.

Con el paso de los minutos, Panamá comenzó a controlar mejor el balón y generar aproximaciones peligrosas. Primero avisó Tomás Rodríguez en un mano a mano frente al guardameta Xavier Valdez, mientras que poco después Roderick Miller intentó sorprender con un remate de larga distancia.

Tomás Rodríguez abrió el camino para Panamá

La insistencia de la selección canalera encontró premio al minuto 17. Una mala salida del arquero dominicano permitió que Tomás Rodríguez aprovechara el error para empujar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0.

Aunque República Dominicana intentó responder rápidamente con llegadas de Peter Federico y Jean Carlos López, el equipo local logró sostener la ventaja.

Antes del descanso llegó el segundo golpe. Al minuto 44, un disparo de Víctor Griffith terminó desviándose en Luiyi de Lucas, lo que dejó sin posibilidades al guardameta visitante y significó el 2-0 para Panamá.

Panamá respondió cada vez que República Dominicana se acercó

La segunda mitad comenzó con una reacción inmediata de los visitantes. Apenas al minuto 47, Mariano Díaz culminó una jugada ofensiva para descontar y acercar a su selección en el marcador.

Sin embargo, la respuesta panameña fue contundente. Al minuto 58, Andrés Andrade filtró un pase preciso para Cecilio Waterman, quien superó al arquero y definió con tranquilidad para colocar el 3-1.

La escuadra dominicana no bajó los brazos y volvió a meterse en el partido gracias a un potente disparo de Eric Japa al minuto 65, luego de aprovechar una pérdida de balón de la defensa panameña.

Kadir Barría sentenció el triunfo canalero

Cuando República Dominicana buscaba el empate en los minutos finales, Panamá encontró los espacios necesarios para liquidar el encuentro.

Al minuto 89, Kadir Barría apareció para aprovechar una de las últimas oportunidades del compromiso y firmar el definitivo 4-2, resultado que desató la celebración de los aficionados presentes.

La victoria permite a la selección de Panamá mantener una dinámica positiva en la recta final de su preparación para el Mundial 2026.

Panamá ya piensa en Bosnia y en su debut mundialista

Tras superar a República Dominicana, el conjunto canalero afrontará un último examen antes de iniciar su aventura mundialista.

El próximo sábado, Panamá enfrentará a Bosnia en San Luis, en lo que será su ensayo final antes del esperado debut en el Mundial 2026, programado para el 17 de junio frente a Ghana.

Con un ataque efectivo y una plantilla que continúa ajustando detalles, la selección panameña buscará llegar en las mejores condiciones posibles a la competencia más importante del fútbol internacional.

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