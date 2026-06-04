Republicanos avanzan con presupuesto para ICE y la frontera, pero con presión de demócratas

El Senado avanza con el proceso de Reconciliación y la votación bajo el esquema llamado vote-a-rama, el cual permite votar enmiendas a los proyectos de ley que forman parte de un paquete presupuestal.

Los republicanos lideran el proceso, pero los demócratas presentarán varias mociones –que ya comenzaron– para intentar bloquear algunos de los proyectos más polémicos del paquete presupuestal que incluye fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una fuente del Senado confirmó que los demócratas están listos para presentar varias enmiendas, incluso algunos de los planes contra partes del proyecto original republicano podrían salir de la misma bancada republicana, en un proceso que dura varias horas.

La primera votación sobre un enmienda del líder de la minoría, el senador Chuck Schumer (Nueva York), fue para abolir el fondo de compensación de $1,800 millones de dólares del Departamento de Justicia. La votación fue 50-49, aunque tres republicanos se unieron a los demócratas y votaron en favor, Susan Collins (Maine), Jon Husted (Ohio), y Dan Sullivan (Alaska).

La versión revisada del proyecto de Reconciliación eliminó algunos de los puntos que el presidente Donald Trump quería, después de que el Departamento de Justicia confirmara que no seguiría adelante con el fondo de Trump de $1,800 millones de dólares para la lucha contra el supuesto uso del poder judicial contra algunas personas.

“El fondo contra la ‘weaponization’, en mi opinión, era algo magnífico”, declaró Trump en conferencia el miércoles en el Despacho Oval.

También se eliminaron los mil millones de dólares destinados al nuevo salón de baile de la Casa Blanca, los cuales fueron empujados por el presidente.

El miércoles, el Senado votó 53 a 46 a favor de su aprobación, lo que abrió la votación con posibilidad de empujar enmiendas.

El proyecto de ley destinará aproximadamente $70 mil millones de dólares a ICE durante los próximos años.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Dakota del Sur), ha señalado la intención de parobar el proyecto de ley y también adelantó que puede haber enmiendas de los republicanos.

El presupuesto adicional a ICE y otras agencias migratorias ha estado bajo críticas de defensores de derechos civiles y de inmigrantes, debido al temor de que aumente la persecución de personas sin papeles en EE.UU., en lugar de atender el problema migratorio de fondo.

“La administración Trump ha ampliado los poderes de control de ICE y CBP prácticamente sin rendición de cuentas por parte del Congreso”, criticó la organización Voto Latino. “Sin embargo, a pesar de haber recibido miles de millones de dólares en fondos adicionales el año pasado, el Senado ahora presiona para otorgar a estas agencias decenas de miles de millones más, sin una supervisión ni salvaguardias efectivas, y a costa de los contribuyentes”.

¿Qué es un proceso de Reconciliación?

Esta forma de aprobar leyes en el Congreso permite a la bancada de mayoría avanzar con sus planes con un voto de mayoría simple, es decir, no los 60 votos necesarios en el Senado o los 218 votos obligatorios en la Cámara de Representantes.

“La reconciliación es un proceso de dos fases. En la primera fase, la Cámara de Representantes y el Senado aprueban una resolución presupuestaria que contiene directivas de reconciliación dirigidas a uno o más comités (también conocidas como instrucciones de reconciliación)”, indican las reglas del Congreso.

Esas directivas son para tres acciones específicas: 1) modificar las leyes que regulan el gasto, 2) para modificar las leyes que regulan los ingresos, y 3) para modificar el límite de la deuda pública.

“En la segunda fase, los comités designados responden con recomendaciones de cambios legislativos dentro de sus jurisdicciones, de conformidad con las directivas de la resolución presupuestaria”, se agrega.

¿Y qué es el vote-a-rama?

Las reglas del Congreso explican que la Sección 305 de la Ley de Presupuesto establece un límite para el debate, pero en un proceso de Reconciliación eso no aplica, así que permite ingresar un número indeterminado de enmiendas, apelaciones, incluso cuestiones de orden y la votación por cada enmienda.

“El término coloquial utilizado para describir la estructura de la actividad legislativa del Senado durante este período es ‘votación-a-rama'”, indican las reglas. “Durante una votación a-rama, el Senado suele utilizar acuerdos de consentimiento unánime para presentar las enmiendas en grupos y establecer los parámetros para su consideración: generalmente dos minutos para identificar y resumir brevemente la enmienda, divididos equitativamente entre ambas partes, seguidos de una votación”.

¿A qué se pueden destinar $70 mil millones de dólares?

Los demócratas del Senado publicaron un comparativo que permite entender en qué se podrían utilizar los $70 mil millones de dólares que los republicanos buscan destinar a ICE.

$70 mil millones podría financiar los créditos de ACA (seguro asequible) por dos años.

$70 mil millones podría financia 300,000 viviendas nuevas e asequibles

$70 mil millones podría financiar 700,000 escuelas publicas de alta calidad

$70 mil millones podría financiar el cuidado infantil por 12 millones de familias estadounidenses.

$70 mil millones podría reemplazar todas las tuberías de plomo.