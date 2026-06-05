Carlo Ancelotti no siente temor antes del Mundial de 2026

Faltan pocos días para el inicio del Mundial 2026. Carlo Ancelotti dirigirá su primera Copa del Mundo al mando de la selección brasileña. “Carletto” considera que en el torneo no hay ninguna selección que sea favorita.

Los europeos siguen siendo los rivales a vencer en el Mundial. Francia, España y Portugal son algunas de las selecciones que parten con el rótulo de favoritas. Pero esta concepción no existe en la mentalidad de Carlo Ancelotti. Para “Carletto” no hay rival superior en el Mundial.

“A día de hoy no veo un equipo favorito. Hay muchos equipos que pueden competir para ganar, pero ninguno se destaca (…) el campeón será el que consiga superar sus debilidades”, dijo el estratega italiano en unas declaraciones recopiladas por EFE.

NÃO TEM FAVORITOS? ?? Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti disse que NENHUMA SELEÇÃO SE DESTACA como favorita para ser campeã da Copa do Mundo 2026.#FutebolNaESPN #ESPN2026 pic.twitter.com/kaX4Lx0qcZ — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 5, 2026

Carlo Ancelotti ha ganado múltiples trofeos a nivel clubes. Esta es su primera experiencia en el banquillo de una selección y espera tener una combinación de filosofías que muestre lo mejor de Italia y Brasil.

“Lo brasileño (estilo de juego) está en la genética. Lo italiano en el trabajo, mucho trabajo. Voy a intentar combinar las dos cosas”, agregó.

Cuál es el estatus de Neymar Jr.

Neymar Jr. fue convocado, de forma sorpresiva para algunos, al Mundial de 2026. Sin embargo, en los entrenamientos de preparación para la Copa del Mundo, “Ney” se quejó de unas molestias en su pantorrilla. El futbolista del Santos FC se realizó algunos análisis y el diagnóstico determinó una lesión muscular de grado II en la pantorrilla (específicamente en el gemelo derecho).

“Creo que la situación de Neymar es muy clara. Está haciendo un excelente trabajo individual. Mañana será sometido a una resonancia y, si todo sale bien, se juntará al grupo la próxima semana“, actualizo Ancelotti sobre el estado físico de Neymar Jr.

DE PASSO EM PASSO…? O técnico Carlo Ancelotti comentou sobre a recuperação de Neymar, em coletiva nesta sexta, e confirmou que o camisa 10 está evoluindo no tratamento da lesão na panturrilha. O treinador da Seleção afirmou que o atacante será submetido a novos exames, neste? pic.twitter.com/QMiy6T0nzi — BandSports (@bandsports) June 5, 2026

La selección brasileña debutará el sábado 13 de junio ante la selección de Marruecos. Este duelo se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. Este grupo lo completan las selecciones de Haití y Escocia.

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