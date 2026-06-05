Estados Unidos emite visas para jugadores de Irán de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La participación de la selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó despejada este viernes luego de que Estados Unidos confirmara la emisión de visas para los integrantes del combinado asiático. La decisión pone fin a las dudas que surgieron en torno al ingreso del equipo debido a las restricciones migratorias vigentes para ciudadanos iraníes.

La confirmación fue realizada por el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, quien destacó el trabajo realizado por el personal diplomático encargado de procesar la documentación necesaria para que la selección pueda competir en el torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

“Estamos orgullosos de nuestro extraordinario equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara por su trabajo procesando visas para el equipo nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA“, escribió Barrack en la red social X.

Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.



Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the? https://t.co/KpFUCFcvZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026

La situación había generado incertidumbre durante los últimos días debido a las políticas migratorias estadounidenses que afectan a ciudadanos de varios países, incluido Irán. Sin embargo, las competiciones deportivas internacionales contemplan excepciones para atletas, entrenadores y personal acreditado, un aspecto que finalmente permitió resolver el proceso.

Barrack también envió un mensaje de bienvenida a las delegaciones que participarán en el torneo.

“En Estados Unidos, el deporte trasciende fronteras y esperamos dar la bienvenida a competidores y aficionados de todo el mundo“, señaló el diplomático.

Irán ya planifica su participación en el torneo

La selección iraní fue una de las primeras en asegurar su clasificación a la Copa Mundial y ya definió parte de su logística para la competición. El equipo establecerá su base de operaciones en México y desde allí se desplazará a Estados Unidos para disputar los encuentros correspondientes a la fase de grupos.

El combinado asiático iniciará su recorrido mundialista el próximo 15 de junio en Los Ángeles, donde enfrentará a Nueva Zelanda en la primera jornada del Grupo G. La zona también está integrada por Bélgica y Egipto.

La confirmación de las visas adquiere relevancia adicional en medio del conflicto que involucra a Irán en Oriente Medio, una situación que continúa sin resolverse tras cerca de 100 días de enfrentamientos. A pesar de ese contexto, las autoridades estadounidenses ratificaron que la selección podrá competir en el torneo sin inconvenientes relacionados con su ingreso al país.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito en la historia de la competición al contar por primera vez con 48 selecciones participantes. El certamen se desarrollará entre junio y julio y tendrá sedes distribuidas en Estados Unidos, Canadá y México.

Con la cuestión migratoria resuelta, Irán puede concentrarse exclusivamente en la preparación deportiva de la competencia.

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