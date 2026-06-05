Horóscopo de hoy para Leo del 5 junio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 5 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu vida romántica atravesará cambios intensos que modificarán por completo tu manera de vivir el amor. Si estás en pareja, la relación podría entrar en una etapa de profunda renovación. Si estás soltero, sentirás atracción por personas magnéticas y disruptivas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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