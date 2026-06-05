Marie Claire Harp defiende a José Manuel Figueroa de su polémica con Imelda Tuñón

La conductora venezolana Marie Claire Harp decidió romper el silencio y pronunciarse por primera vez sobre la polémica que envuelve a su expareja, José Manuel Figueroa, y a la actriz Imelda Tuñón.

Sin miramientos, la presentadora digital de “La Casa de los Famosos México” se mostró a favor del cantante de regional mexicano y aseguró que durante su relación nunca fue víctima de agresiones de su parte.

Contrario a las declaraciones de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, Marie Claire Harp indicó que durante sus dos años de relación no hubo episodios de violencia física, verbal o sexual. “Siempre fue una persona a la que quise mucho”, señaló en entrevista con varios medios de comunicación en la oresentacion del nuevo reality “¿Quién es mejor?”.

En este sentido, la influencer se dijo orgullosa de Figueroa por alzar la voz ante la situación que no solo pone en riesgo su carrera artística, sino también su credibilidad.

“Sí he visto que ha tenido una movilización tanto en lo legal como en lo personal, cosa que me llena de mucho orgullo porque a él siempre le decía que se tenía que defender y eso es lo que está haciendo”, destacó en la charla.

Sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su historia de amor con el cantante, Marie Claire Harp desmintió las especulaciones de maltrato y aclaró que simplemente se trató de agendas incompatibles y no por problemas personales.

José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón en medio de su batalla legal

La disputa legal y mediática que protagonizan Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa se originó luego de que la joven acusara públicamente al cantante de haber abusado sexualmente de su hermano (el fallecido Julián Figueroa) cuando era niño.

Tras la filtración del audio, Imelda se disculpó públicamente argumentando que los comentarios se dieron como resultado de la presión emocional y mediática que vive por el conflicto legal con Maribel Guardia.

“Mis emociones en ese momento no estaban bien, exploté porque tenía que explotar… No me importa que la gente me vea como la mala porque al final las cosas se esclarecen”, precisó en su entrevista.

No obstante José Manuel Figueroa desestimó estas disculpas y emitió una demanda en su contra por difamación: “Voy a atacar al máximo porque estoy ofendido, lastimado, porque destruyó la poca ilusión que tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián (…) No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida que está y lo loca que está”, sentenció hace algunas semanas.

Además, negó estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Imelda Tuñón en el ámbito legal, pues las consecuencias de sus señalamientos lo acompañarán de por vida: “Por más que yo lo digo no me van a creer, siempre va a existir la duda de lo que dijo”, destacó.

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