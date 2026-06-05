‘Quedarse o irse’: la interrogante de los inmigrantes al vivir entre dos mundos

Recién llegado de una gira de presentación por diez países sobre su libro “Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant” (en español Todo lo que aprendí, lo aprendí en un restaurante chino), Curtis Chin dijo que sus memorias exploran la interrogante con la que luchan los inmigrantes, quedarse o irse.

Basado en su propia experiencia al crecer como chino-estadounidense en el Detroit de la década de 1980, el restaurante familiar de Chin, Chung’s Cantonese Cuisine, sirvió como punto de encuentro para los residentes que lidiaban con tensiones raciales y económicas, así como con el primer crimen de odio registrado el asesinato de Vincent Chin en 1982, quien a los 27 años fue brutalmente golpeado hasta morir en Highland Park, Michigan.

“Personalmente conocí a cinco personas asesinadas cuando tenía 18 años, pero a pesar de eso, teníamos este fabuloso restaurante chino en el centro de la ciudad donde mis padres pudieron criarme a mí y a mis cinco hermanos, y tuve una infancia maravillosa”.

En una sesión informativa especial organizada por American Community Media (ACoM) para conmemorar el Mes de la Herencia de los Asiático-Estadounidenses y de las Islas del Pacífico (AAPI), Chin dijo que escribir el libro es un agradecimiento a sus padres pero también un homenaje a su ciudad natal de Detroit, porque considera que mucha gente todavía malinterpreta esta ciudad.

“El libro está dividido en tres secciones de ocho historias cada una, porque para muchos chinos, 888 es buena suerte, así que hay ocho historias en la escuela primaria, ocho en la secundaria, ocho en la preparatoria y ocho en la universidad”.

Explicó que empezó el prólogo hablando del viaje de su familia al Medio Oeste en el siglo XIX porque no cree que se pueda conocer la historia de una persona a menos que se conozca la historia de su familia.

“Bienvenidos a Chung’s. ¿Es para llevar? Armado con una sonrisa y una chaqueta roja de camarero con una mancha perpetua de salsa de ciruela, así era como mi padre saludaba a cualquier cara nueva que entraba al vestíbulo de nuestro popular restaurante chino en Detroit”, escribió Chin en su libro.

Comentó que curiosamente, su tatarabuelo Gong Li Chin se enfrentó a la misma pregunta a finales del siglo XIX, cuando estaba solo y con frío en un muelle destartalado de Guangzhou, China, tratando de decidir su futuro y el de su joven y empobrecida familia: quedarse aquí o irse.

“Al crecer, fue una pregunta que me hice a mí mismo, en la larga y abierta cocina trasera de nuestro restaurante, donde mi familia preparaba algunos de nuestros platos más populares, incluyendo el sabroso cerdo a la barbacoa y las galletas de almendras con el mejor aroma”.

El prólogo de su libro sigue el viaje de Gong Li Chen y cómo se mudó de Cantón, China, a Cantón, Ohio, antes de darse cuenta de que en realidad no había chinos allí; y se fue a Detroit donde la industria automotriz estaba empezando”.

Intentó conseguir trabajo en una de las fábricas, pero aquellos primeros inmigrantes sufrían mucha discriminación, así que no pudo encontrar trabajo allí, y entonces aceptó lo único disponible: lavar ropa a mano.

“Trabajó muy, muy duro, ahorró dinero y abrió su propia lavandería. Y la razón por la que este hecho es significativo es porque cuando Estados Unidos promulgó la Ley de Exclusión China, fue la primera vez que se prohibió la entrada al país a cierta población con dos excepciones para estudiantes y dueños de negocio”.

Dijo que dado que era dueño de su propio negocio, pudo patrocinar la llegada de su hijo y, más tarde, la de su nieto; y es precisamente por eso que su familia cuenta con una larga historia de inmigración a Estados Unidos.

“Abrieron su primera tienda de comestibles en la década de los veinte; en 1940 inauguraron Chung’s Cantonese Cuisine, el restaurante en el que yo crecí; esta trayectoria continuó ininterrumpidamente hasta la década de los sesenta”.

Dijo que en aquel entonces, Estados Unidos atravesaba la lucha por los derechos civiles, había mucha más violencia; ciudades enteras, como Detroit, ardían en llamas, la gente moría asesinada en plena calle, y fue necesario movilizar a la Guardia Nacional para sofocar la violencia.

“Como consecuencia, la ciudad entera de Detroit permaneció cerrada durante cinco días consecutivos. Mis padres tuvieron que buscar algo que hacer durante ese tiempo. ¿Y qué hicieron mis padres? Tuvieron relaciones sexuales y nueve meses después, nací yo: su «bebé de los disturbios”.

Señaló que la gente siempre le pregunta por qué habla tanto de justicia social, y responde que escribió un libro porque sin aquel incidente, probablemente no estaría aquí.

“El libro es una mirada humorística y alegre al hecho de crecer en una de las grandes ciudades estadounidenses, Detroit, durante una época crucial; no solo en la historia de la ciudad, sino también en la de Estados Unidos”.

Dijo que si pensamos en muchos de los problemas que estamos atravesando hoy en día, gran parte de las semillas se sembraron y pusieron en marcha precisamente en aquel entonces.

“Por eso creo que este libro resulta sumamente oportuno en el momento actual, ya que aborda muchas cuestiones relacionadas con la identidad racial y la convivencia entre distintas comunidades”.

Dijo que su frase favorita de todo el libro, habla sobre la experiencia de la inmigración, y la abordo desde la perspectiva de un momento en el que su familia se encontraba en el cementerio celebrando el Ching Ming (el Día de Limpieza de Tumbas), una festividad china muy tradicional, mientras conversábamos sobre nuestros antepasados.

Fue cuando pensó que su familia prosperó gracias a Estados Unidos, pero Estados Unidos también prosperó gracias a su familia.

“Para mí, eso lo resume todo. La realidad es que los inmigrantes llegan a este país y contribuyen enormemente a su riqueza. La gente afirma que vienen simplemente a aprovecharse, pero nada más lejos de la verdad, pues Estados Unidos no sería Estados Unidos y el éxito que ha alcanzado no estaría al mismo nivel si no fuera por la llegada de los inmigrantes”.

¿Dónde encontrar el libro?

Fue publicado por Little Brown, considerada una de las cinco grandes editoriales, pero pueden conseguirlo en cualquier lugar, Barnes & Noble o Amazon. Si prefieren apoyar a una librería independiente, pueden visitar bookshop.org.

¿Qué pueden aprender de esta obra otras comunidades, en particular, la comunidad latina o hispana?

No es más que la historia de una familia que trabaja unida en un negocio familiar, intentando ayudarse mutuamente y lidiando con las dificultades que los rodean. Se me ha acercado muchísima gente, incluidos muchos latinos para decirme cosas como ¡Oh, mi familia tiene un restaurante mexicano! ¡Es exactamente igual a mi propia experiencia!

Por eso creo que, en ese sentido, la historia posee un aspecto universal; y, en realidad, trata en gran medida sobre lo que significa encontrar tu lugar en el mundo.

De ahí esa frase inicial: ¿Es hora de irse? es un tema recurrente en el libro y algo con lo que, como bien saben con el que los inmigrantes que dejan su país para venir a Estados Unidos a menudo lidian, aunque, en realidad, es algo a lo que nos enfrentamos todos. Siempre llega un momento en la vida en el que te planteas esa idea ¿Es hora de irme?

Siento que esa fue precisamente la reflexión que tuve en Detroit; porque, por mucho que me encantara estar rodeado de mi familia y disfrutar de toda esa fantástica comida china.

Sencillamente, tuve que tomar una decisión personal y asumir que necesitaba seguir adelante. Y creo que eso es algo con lo que todo el mundo tiene que lidiar, especialmente los inmigrantes que dejan su país de origen para venir a Estados Unidos; pero, en realidad, creo que le sucede a cualquiera: siempre llega ese momento en la vida en el que te preguntas ¿Es hora de seguir adelante?