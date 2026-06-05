Senado frena ley respaldada por Trump que exigía prueba de ciudadanía para votar

El Senado rechazó la denominada Ley SAVE America, una iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump que buscaba exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales.

La medida ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes el pasado 11 de febrero con apoyo mayoritariamente republicano. Sin embargo, al llegar al Senado fue presentada como una enmienda dentro de un amplio paquete legislativo relacionado con inmigración y no logró reunir los votos necesarios para avanzar.

La votación concluyó con 48 votos a favor y 51 en contra, lejos de los 60 votos requeridos para continuar el proceso legislativo y llegar eventualmente a la firma presidencial.

Entre los republicanos que se opusieron a la iniciativa destacaron Thom Tillis (Carolina del Norte), Lisa Murkowski (Alaska), Mitch McConnell (Kentucky) y Susan Collins (Maine), una decisión que evidenció divisiones dentro del propio Partido Republicano.

Debate sobre fraude electoral y acceso al voto

La legislación proponía que los ciudadanos presentaran documentos como pasaportes, certificados de nacimiento u otras pruebas de ciudadanía al momento de registrarse para votar en elecciones federales.

Los defensores del proyecto argumentaban que la medida ayudaría a prevenir la participación de personas sin ciudadanía estadounidense en los comicios. Trump respaldó públicamente la propuesta y la presentó como una herramienta para combatir el fraude electoral.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, grupos defensores del voto y expertos electorales sostuvieron que la medida podría convertirse en una barrera para millones de ciudadanos que no tienen acceso inmediato a esos documentos o que enfrentarían dificultades para obtenerlos.

Además, los críticos recordaron que no existe evidencia de un voto significativo de personas no ciudadanas en las elecciones estadounidenses, un punto respaldado por diversos estudios y revisiones electorales realizadas durante los últimos años.

El rechazo de la Ley SAVE America ocurre a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso. La votación también refleja las tensiones internas dentro del Partido Republicano en torno a algunas de las prioridades impulsadas por Trump durante su segundo mandato.

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