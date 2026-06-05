Sentencian a hombre de Minnesota tras apuñalar a su esposa porque creía que le era infiel

Un hombre de Minnesota pasará dos décadas tras las rejas después de apuñalar repetidamente a su esposa y arrastrarla por la casa porque creía que le era infiel.

Mehdi Badaoui, de 53 años, fue sentenciado a 20 años de prisión luego de declararse culpable en marzo de intento de asesinato en primer grado, según informó la Fiscalía del Condado de Dakota.

Una declaración jurada de arresto por causa probable indica que el Departamento de Policía de Farmington respondió a una llamada en una vivienda alrededor de las 8:30 a. m. del 15 de abril de 2025 por un caso de violencia doméstica. Los operadores escucharon a una mujer gritar que había sido apuñalada y que no podía moverse.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a Badaoui, quien tenía sangre en las manos. Los oficiales encontraron a la víctima tendida de lado en un charco de sangre. Presentaba 10 puñaladas en el costado del cuerpo, incluyendo en el cuello y la axila.

La víctima declaró a la policía que su esposo la atacó porque creía que le era infiel. Agregó que pudo defenderse y llamó al 911 después de que él dejara de atacarla. También afirmó que la había golpeado y amenazado con apuñalarla en varias ocasiones.

Los paramédicos trasladaron a la víctima de urgencia al hospital, donde necesitó cirugía inmediata.

Los familiares declararon a la policía que se despertaron al oír gritos y vieron a Badaoui apuñalando a la víctima. Presenciaron cómo la arrastraba por la cocina hasta un dormitorio.

“El testigo le suplicó al acusado que se detuviera, pero él respondió que iba a matar a la víctima e ir a la cárcel”, escribió la policía.

En una declaración que hizo tras ser informado de sus derechos Miranda, Badaoui dijo que sospechaba que su esposa le era infiel, por lo que colocó un dispositivo de rastreo GPS en su coche. Dijo que la vio conduciendo a un lugar distinto a su trabajo esa mañana, así que fueo hasta donde estaba y la confrontó.

La víctima condujo hasta su casa, donde comenzaron a discutir. Afirmó que ella comenzó a insultarlo, por lo que él tomó un cuchillo y empezó a golpearla después de que ella lo arañara en la cara. Badaoui declaró que apuñaló a la víctima tres o cuatro veces.

La policía encontró una navaja ensangrentada en la encimera de la cocina. Badaoui fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Dakota, donde permanece desde entonces.

“Este fue un acto brutal de violencia doméstica que pudo haber resultado en la pérdida de una vida”, declaró la fiscal del condado de Dakota, Kathy Keena, en un comunicado.

“La sentencia de hoy refleja nuestro compromiso con las víctimas y con que los agresores rindan cuentas”.

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