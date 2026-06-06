ICE dejará de informar sobre las muertes de inmigrantes ocurridas posterior a su liberación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio a conocer que dejará de ofrecer informes sobre las muertes de extranjeros carentes de status legal que se presenten en un lapso de 30 días posterior a su liberación de los centros de detención temporal.

De acuerdo con un grupo de legisladores demócratas, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, se han presentado 49 muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE.

A esto se suma un análisis efectuado por la cadena de televisión ABC News sobre los datos de inmigración compartidos por ICE ante el Congreso.

En ellos se aprecia cómo, la cantidad de personas fallecidas después de haber permanecido privadas de su libertad en centros de detención temporal del ICE, en los primeros 14 meses de la segunda administración Trump es la más mortífera para el sistema federal de detención en los últimos años.

Lo controversial de ello es que, mientras el magnate neoyorquino pretende no sólo restarles importancia a los decesos de extranjeros carentes de estatus legal privados temporalmente de su libertad, incluso dejando de difundir un seguimiento sobre la cantidad acumulada cada año; durante la administración encabezada por Joe Biden se daban a conocer todas las muertes de inmigrantes detenidos, incluidas las ocurridas después de algunos días de haber sido liberadas.

El personal de ICE continúa siendo objeto de críticas por emplear fuerza desmedida para someter a los inmigrantes al momento de ser detenidos. (Crédito: Gregory Bull / AP)

Sin embargo, la nueva política ordenada desde Washington señala que, cuando un inmigrante ya no esté bajo custodia del ICE, la agencia federal dejará de monitorear o revisar si en los días posteriores llega a perder la vida.

“Esto es de sentido común. El ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia”, indicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en una declaración dada a conocer por la cadena de televisión ABC News.

El punto es que existen algunos testimonios de familiares o amigos de inmigrantes denunciando cómo, las malas condiciones en que se encuentran algunos centros de detención y los tratos del personal hacia los extranjeros detenidos, terminan por afectar su salud y en casos más extremos hasta llega a costarles la vida días después de ser puestos en libertad.

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